TV 2-eksperter før hektisk periode: – Fire lag er tittelkandidater i Premier League

Liverpools sårbarhet åpner opp for et mer spennende tittelrace enn mange hadde spådd på forhånd.

– Neste sesong tror jeg det vil bli flere lag involvert. Jeg tror Manchester United vil være med der. Chelsea også. Og Tottenham.

Ordene tilhører Pep Guardiola, og falt i sommer da den spanske Manchester City-sjefen fikk spørsmål om hvordan han så an tittelracet i Premier League 2020/21. De fleste lo av uttalelsen.

De siste årene har nemlig Guardiolas lyseblå disipler og forrige sesongs Liverpool-giganter vært temmelig overlegne de fleste andre, men så langt denne sesongen er ikke dette blitt repetert.

Når åtte kamper er spilt, troner Leicester øverst på tabellen. Avstanden fra revene og nedover er imidlertid minimal, og City selv ligger i øyeblikket på 10. plass - seks poeng bak og med en kamp mindre spilt.

Med dette som bakteppe blir fotballekspertene Simen Stamsø-Møller og Erik Huseklepp i denne ukens utgave av TV 2s Premier League-podkast utfordret på nettopp følgende spørsmål:

– Hvilke lag er tittelkandidater i Premier League denne sesongen?

– Det er veldig mange lag som henger med, og det er utrolig gøy for ligaen at det kommer til å være mer åpent nå. Det er mye på grunn av at Liverpool har så store skadeplager som de har, så i mitt hode kommer denne sesongen til å bli jevn. Hadde de hatt full tropp, tror jeg de hadde vunnet med ganske klar margin igjen. Så gode er de, sier Huseklepp.

Duoen tar i større og mindre grad for seg samtlige av lagene på øvre halvdel før den niende runden, samt et par lengre nede, og var helt enige om i hvert fall tre av kandidatene.

I tillegg ble de etter hvert enige om at også Tottenham, som møter Manchester City i en durabelig duell allerede lørdag i det som er starten på et meget tøft kampprogram, må regnes med slik tingene ser ut akkurat nå.

- Det er ingen tvil om at det blir en enorm test. Samtidig så er jo dette kamper der Mourinho har vist tidligere i sin karriere at han elsker. Han elsker det taktiske spillet mot de beste managerne i verden. De har en god inngang, og så får vi se hvor de står. Jeg tenker på dem som en utfordrer til tittelkampen i Premier League, men disse kampene definerer mye, sier Huseklepp.

– Siden det er 2020, så må vi si at det er fire kandidater. Hvis de klarer å holde folk på beina og Mourinho virkelig er tilbake - og det ser jo sånn ut - så kan Tottenham lure seg med der, sier Stamsø-Møller.

Mener det er veldig tett mellom to kandidater

I tillegg til Mourinhos Spurs-lag holder man nemlig også de tre foregående ligamesterne i England - Chelsea (2016/17), Manchester City (2017/18 og 2018/19) og Liverpool (2019/20 - som de naturlige kandidatene.

– Chelsea startet litt rufsete, men nå har de etter hvert fått skikk på forsvaret. Du begynner å se konturene av noe. De ser absolutt spennende ut, sier blant annet Huseklepp.

– Manchester City har masse å gå på. De har ikke vært i nærheten av sitt beste. Jeg mener det er veldig, veldig tett mellom dem og Liverpool, sier Stamsø-Møller.

For Liverpools del er det de enorme skadeproblemene i forsvar som fører til at duoen ikke holder dem som de soleklare favorittene. Allikevel mener ekspertduoen at de fremdeles er den mest sannsynlige ligamesteren når alt kommer til alt.

– De får Fabinho tilbake, og det tror jeg kan være nok. Han er den beste erstatteren de kunne funnet til van Dijk. Men da er de avhengig av at Joël Matip og Fabinho kan spille midtstoppere. De har fått inn Jota, som har gjort det veldig, veldig bra offensivt, og de har et maskineri som fungerer såpass bra og var såpass suverene at de fortsatt er den største favoritten, sier Huseklepp

– Firmino har mye å gå på, Jota har vært helt suveren til nå, Mané er kanskje den beste angrepsspilleren av alle i ligaen og Salah er ikke langt unna han heller. For et lag. Det er ingen grunn til at de plutselig skal stoppe opp, sier Stamsø-Møller.

Tror ikke at Solskjær og co. kan blande seg

På en historisk jevn Premier League-tabell er det fremdeles slik at ingen av de største gigantene i teorien kan utelates i tittelkampen, siden for eksempel Manchester United helt nede på 14. plass kun er fem poeng bak ledende Leicester med seier i sin hengekamp. Allikevel avviser ekspertene at Ole Gunnar Solskjærs lag er tittelkandidater.

– Det er et lag med veldig mange gode spillere, men det er akkurat som om at det er noe som er litt råttent. Det er ikke noe riv, ruskende galt, men hvordan kan det ha seg at man ikke klarer å motivere seg og klare å skape gode prestasjoner over lang tid? Noen kamper har jeg sittet og blitt så glad over hvor gode de er, men i altfor mange kamper synes jeg det er veldig gode fotballspillere som fortsatt ikke klarer å levere godt nok. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være sånn. Jeg burde kunne si at de skal være en tittelkandidat, men jeg synes ikke det ser sånn ut nå, sier Stamsø-Møller.

– Nei, de er jo ikke det. Solskjær har et enormt problem, og det er å stabilisere prestasjonene. Det finnes ikke noe midt-nivå. Enten er de bra, ellers så er de bånn bøtte og forferdelig dårlig. Grunnspillet er fortsatt for dårlig mot de som ligger bakpå, svarer Huseklepp.

– Det er en sånn sesong hvor det utroligste kan skje, og de andre lagene kan få veldig store problemer. Det må man ta høyde for, men da blir det veldig mye hvis-om-at-dersom-at. At United skal vinne ligaen denne sesongen, når bunnivået deres er så lavt som det er, det tror jeg bare ikke. Det er veldig lite som er utenkelig akkurat nå, men nei, sier Stamsø-Møller.

Ligalederens flyt spås ikke å vedvare

Ekspertene vil heller ikke utnevne ligaleder Leicester, som faktisk har vunnet ligaen senere enn de overnevnte storklubbene i rødt fra London og Manchester, til tittelkandidater pr. nå.

– De er et veldig godt fotballag og de er veldig godt ledet av en manager som har peiling og som vet hvordan han skal sette opp laget nesten uansett motstander. Jeg tror at de kommer til å være der oppe, men det er et eller annet med måten de vinner på. De har litt for lite uflaks nå. Jeg tror ikke og kan ikke se for meg at det skal vedvare med den samme flyten, sier Stamsø-Møller.

TV 2-eksperten minner også om at denne sesongen er blant de vanskeligste å spå noensinne, nettopp fordi det skjer så mye fra uke til uke i en fotballverden der slitasje, restitusjon og muskelskader fort kan avgjøre mye.

– Det har vært spinnville resultater, og det er veldig uforutsigbart hva som skjer fra kamp til kamp. Man må sitte med varsel på mobilen hele tiden, for plutselig dukker det opp skader og sykdom, så forutsetningene endrer seg dag for dag og time for time, sier Stamsø-Møller.

