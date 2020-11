Forlot utestedet to timer før dansingen – ble likevel smittet

Oslo kommune anmelder utestedet Gamla etter et smitteutbrudd. De reagerer særlig på en video som viser flere personer på dansegulvet. En gjest forteller til TV 2 at dansingen oppsto kun minutter før stengetid.

De siste dagene har et smitteutbrudd ved utestedet Gamla i Oslo sentrum fått mye oppmerksomhet i en rekke medier.

Totalt 35 gjester er nå bekreftet smittet etter å ha vært til stede ved utestedet mandag 9. november, dagen før skjenkestoppen i hovedstaden.

I tillegg er ytterligere én person smittet av en gjest ved utestedet.

Pressekontakt i bydel St.Hanshaugen Christine Thune sier til TV 2 at de ikke venter at tallet på primærsmittede vil stige ytterligere, da vanlig utbruddperiode er innen ti dager.

– Vi venter derfor at det har nådd toppen. Det vi ikke vet er om det vil komme en økning i sekundærsmitte, sier pressekontakten.

Totalt 164 gjester og ansatte ble satt i karantene som følger av utbruddet. Flere av de som ble satt i karantene fra start, er nå ferdig med denne.

Anmelder utestedet

Torsdag ettermiddag bekreftet Oslo kommune at de anmelder Gamla etter smitteutbruddet.

– Dette er en svært alvorlig og uakseptabel hendelse, og det viktigste vi gjør nå er å slå ned smitten. Vi har innført mange strenge tiltak for å gjøre nettopp det, og da må vi overholde de smittevernreglene som er, sier næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap) til TV 2.

Kommunen har vurdert at smitteutbruddet på Gamla er av en sånn karakter at det er riktig å gå til en anmeldelse.

Dette er første gangen en slik anmeldelse blir levert.

ANMELDER: Næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap) sier at smitteutbruddet ved Gamla er svært alvorlig og helt uakseptabelt. Foto: Vidar Ruud

– Vi oppfatter ikke at dette er representativt for serveringsbransjen i Oslo. Alt i alt har bransjen vært veldig flinke, men her ser man altså at man kvelden før skjenkestoppen har det som ikke ser ut som en smittevernvennlig fest, sier Evensen.

TV 2 har snakket med flere gjester som var til stede ved utestedet denne aktuelle kvelden.

– Det som skjedde, skjer i løpet av de siste minuttene før stengetid ved midnatt. Det gikk så fort, forteller en mannlig gjest.

– Ut av kontroll

I en video VGTV har publisert, kan man se flere personer danse på utestedets dansegulv. På den aktuelle kvelden var dette i strid med Oslo kommunes retningslinjer.

Den mannlige gjesten TV 2 har snakket med, var sammen med syv andre, og fire av dem har fått påvist smitte etter kvelden. To av disse forlot imidlertid utestedet allerede klokken 22.00, i underkant av to timer før dansesituasjonen oppsto.

– Noen reiste seg opp ved bordet sitt og danset. Så begynte noen å bevege seg mot dansegulvet. Til slutt var det kanskje 10-20 personer som sto på dansegulvet og det kom litt ut av kontroll, sier han til TV 2 og legger til:

– Hadde dette skjedd klokken 23, og pågått over lengre tid, hadde vi nok sagt fra eller gått. Men vi rakk så vidt og snu oss før det var ferdig.

– Litt flaut

Den mannlige gjesten sier at det bare var én vakt til stede denne kvelden, og at denne vakten ikke var i rommet da dansingen oppsto.

– Jeg skjønner at det ser feil ut i fra den videoen. Hadde det pågått i tre-fire timer hadde jeg hatt forståelse, men det var i løpet av de siste minuttene av kvelden.

– Hvordan opplever du å bli smittet, når denne saken har fått så mye oppmerksomhet?

– Man tenker at det er noe dritt, og det er litt flaut å være en av dem, sier han.

– Trygt sted

Den mannlige gjesten og resten av de han var med, har vært på utestedet flere ganger i løpet av pandemien. Han opplever at de har fulgt smittevernreglene godt, og vært svært strenge.

– Det er et trygt sted, og jeg ville ikke gått der om jeg følte meg utrygg.

SPRER SEG LETT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier smitteutbruddet ved Gamla viser hvor lett viruset sprer seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder ved Gamla Rune Johansen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette videre nå, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at denne hendelsen viser hvor lett koronaviruset spres når mange mennesker er samlet innendørs, og hvor viktig det er at unge mennesker følger smittevernreglene.

– Det er spesielt viktig nå å gå i 10 dagers karantene hvis man har hatt nær kontakt med en annen som er syk. Det er like viktig å passe på at man er sammen med færrest mulig innendørs når man møter venner, sier han.