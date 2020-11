Redd Weng: – Akkurat nå skulle jeg ønske at jeg ikke var toppidrettsutøver

Beitostølen (TV 2): Hansker, munnbind og briller.

Det var smittevernstiltakene Heidi Weng tok da hun torsdag møtte norske medier. Langrennsløperen var den i skisirkuset som desidert tok størst forholdsregler før intervjuene.

I intervjuet innrømmet Weng at hun er redd for årets sesong, og at hun fortsatt ikke vet hvor mange renn hun kommer til å være med på.

– Jeg prøver å ikke tenke for mye på det, men jeg er vel en av de som tenker mest på det, sier Weng til TV 2.

– Hva tenker du om å reise rundt og konkurrere nå, mens resten av nasjonen har fått beskjed om å holde seg inne?

– Akkurat nå skulle jeg ønske at jeg ikke var toppidrettsutøver, så jeg slapp å være på tur. Men samtidig om man skal være med i dette gamet, må man være med ut i verden. Det er trist hele greien, men det er andre det er mer trist for, eller som har en verre situasjon enn oss. Akkurat nå kjenner jeg at jeg gruer meg litt til sesongen, egentlig, sier 29-åringen til TV 2.

– Hva gruer du deg til?

– Å være på tur. Jeg føler det er godt å være hjemme. Vi får se hvordan sesongen blir, så tror jeg at jeg må se litt an hva man skal være med på, erkjenner hun.

– Er du redd for å bli smittet?

– Ikke å bli det nødvendigvis, men man vet aldri hvordan kroppen takler det. Eller om jeg smitter andre. Man kan jo komme til et annet land og bli kjempesyk. Da er det ikke veldig gøy å være utenfor Norge, sier 29-åringen til TV 2.

Klarer ikke å se for seg hvordan sesongen blir

Weng forteller videre at hun har holdt seg hjemme for det meste den siste tiden, og at det har blitt minimalt med tid til bekjente.

– Jeg er vant til å være i en slags karantene som toppidrettsutøver, så jeg holder meg hjemme.

– Det er greit ikke å omgås så mange andre, så det gjør jeg ikke. Jeg har lyst til å holde meg frisk, sier Weng.

2020 har utviklet seg til å bli et skikkelig annerledesår.

FORHOLDSREGLER: Heidi Weng stilte med briller, munnbind og hansker i TV 2-intervju. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etter sesongåpningen på Beitostølen og verdenscupåpningen i finske Ruka, skulle man etter planen gått norgescupåpning på Gåla. Det blir det ikke noe av.

– 2020 har for meg vært slik jeg tror det har vært for mange andre. Veldig trist og rart.

– Hvordan tror du 2021 blir?

– Nei, det er et godt spørsmål. Jeg vet ærlig talt ikke. Det blir trolig mye venting, og kaotisk i starten, så får vi bare se hvordan det blir, sier Weng.