8. juli 1962 kjører Dan Guerney sin Porsche 804 inn til seier i Frankrike Grand Prix. Racet går i Ruen – og er til dags dato det eneste Formel 1-løpet Porsche har vunnet. Det er med andre ord en merkedag for det legendariske sportsbilmerket.

Samme dag blir Egil Haugen født, i Oslo.

Kanskje er det ikke tilfeldig at det skjedde akkurat på denne helt spesielle datoen i Porsche-historien. For Haugen skal vise seg å ikke bare bli en Porsche-entusiast. Han blir selve nestoren her hjemme.

Solgte over 2.000 Porscher!

Haugen meldte seg inn i Porsche Klubben som 23-åring, i 1985. Han ble raskt styremedlem – og etter hvert både formann og æresmedlem.

I 1998 begynner han i Autozentrum Sport – som har Porsche-agenturet i Norge. Deretter var det ingen vei tilbake.

Gjennom årene har han solgt over 2.000 Porsche. Det er litt av en bragd, for et merke som inntil i år virkelig har vært et nisjeprodukt.

Haugen ble etter hvert deleier av Porsche Center Son – og han var dessuten primus motor for Porsche Classic Center Son, som åpnet i 2017. Det er ett av kun tre Classic Center i verden!

Her hadde Haugen sitt kontor, midt blant bilene har var aller mest glad i.

Egil Haugen med en av de mange Porsche-ene han har eid opp gjennom årene. Foto: Porsche Center Son

– En av pionerene

Men i høst gikk han bort. Alt for tidlig – bare 58 år gammel. Han var åpen om ALS-diagnosen. En sjelden sykdom som rammer nervesystemet, og som det ikke finnes noen kur for.

– Egil var en av pionérene for Porsche i Norge. Han var blant initiativtakerne til Porscheklubben og var med helt i starten hos Autozentrum Sport, da vi begynte som importør. Engasjementet for merket var sterkt, og hans bidrag til spre bilglede var stort, dessuten hadde han et kunnskapsnivå som få kunne matche. Egil kommer til å bli savnet som menneske og som Porsche-ambassadør, sier administrerende direktør i Autozentrum Sport, Morten Scheel.

Hedret

Haugen etterlater seg kona Hilde og tre barn, Henrik, Lousie og Nora.

I forbindelse med begravelsen ville entusiastmiljøet hedre Norges største Porsche-profil. Det klarte de virkelig – selv med begrensningene som følger med covid-19.

Det ble en markering som garantert ville blitt verdsatt av Haugen selv.

Grønt var favorittfargen. I begravelsen fikk han en grønn kiste, og flere av medlemmene som var med i kortesjen hadde grønne t-skjorter. Foto: Porsche Center Son

Kortesje på siste reis

Begravelsen ble holdt i Drøbak kirke. Kisten var Porsche-grønn, favorittfargen til Haugen, og det var montert Porsche-logo på den.

Da begravelsen var ferdig i kirken, og kisten skulle fraktes bort, ble det kjørt en helt unik kortesje.

62 (!) Porscher på rekke og rad fulgte opp. Sønnen Henrik, som pappa passet på å få registrert som medlem nummer 911 i Porsche Klubben, kjørte passende nok Egil sin grønne Pre74 911 i starten av rekken.

En verdig siste reis for en person som beskrives som den som kjente Porsche-miljøet i Norge best av alle.

