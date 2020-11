Klæbo om kreftsyk morfar: – Han kommer til å være mer nervøs enn noen gang

Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot, som også er Klæbos trener, har et svært nært forhold. Klæbo har gått utallige skirenn med morfaren som kritiker og motivator langs løypen. Slik blir det ikke denne vinteren.

I et intervju med Adresseavisen forrige uke fortalte Kåre Høsflot at han har vært gjennom strålebehandling for prostatakreft.

Kreftsykdommen ble oppdaget ved en tilfeldighet i fjor sommer. Høsflot ba om å utsette strålingen til etter skisesongen, men han fikk hormonbehandling mens barnebarnet gikk skitouren i Norge og Sverige i februar.

– En god kompis

77-åringen er nå frisk, men sliter med etterdønningene av strålebehandlingen.

– Det var veldig godt å få de gode tilbakemeldingene og prognosene vi fikk fra legen, forteller Johannes Høsflot Klæbo.

Fredag går startskuddet for langrennssesongen på Beitostølen. Klæbo innrømmer at det blir uvant ikke å ha morfaren på plass.

– Han er den jeg prater desidert mest med sammen med pappa. Han har blitt en god kompis. Det som kanskje blir rarest er å ikke ha ham med meg til Beito. Han har pleid å være med hit for å kikke på. Han har stått med dunjakke på, hendene i lommen og frøset på fingrene. Sånn er det ikke i år. Han kommer nok til å være mer nervøs enn noen gang når han skal se skirenn på tv, spår Klæbo.

– Og like nådeløs i tilbakemeldingene?

– Om ikke verre. Nå kan han se alle feilene jeg gjør underveis på et skirenn, så nå får jeg sikkert en lang regle på mail om hva som er galt, humrer Klæbo.

Han og morfaren vil ikke dvele for mye med det som har skjedd. Suksessduoen ser fremover.

– Ordet kreft er veldig negativt ladd. Alle tenker negativt når man hører det. Det er klart det er kjedelig, men samtidig var både jeg og morfar der at vi skulle fortsette å ha samme fokusområde som vi har hatt. Vi skal bruke tid og energi på det vi får gjort noe med. Det handler om å skru om og å se fremover. Det er litt den holdningen vi har til livet, sier han.

Reagerte på iPad-stikk

Klæbos morfar er ikke som alle andre 77-åringer. Fingrene flyr over tastaturet når han skal komme med tilbakemeldinger til barnebarnet. Selv om morfaren tilhører den gamle skolen, er han opptatt av å henge med i den teknologiske utviklingen.

– Det kommer litt meldinger innimellom, men mail er det enkleste. Det er vel ingen jeg kjenner i den alderen som er like innovativ som han er. Han leser ufattelig mye. Hvis jeg kommer med en idé, sitter han og leser seg opp på den idéen. Men han vil ikke være bakpå. Jeg husker da han tok video på en iPad han hadde med på rulleskirenn, men han klarte ikke å airdroppe bildene fordi han hadde så gammel iPad. Da jeg påpekte at han hadde en gammel iPad gikk det to og en halv time før jeg fikk bilde av at han hadde kjøpt seg ny iPad. Han skulle ha den nyeste iPaden for at han skulle få airdroppet bildene til meg, ler Klæbo.