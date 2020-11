Reality-par med ny julelåt - husker ikke teksten

Sandra Fjeldberg (20) og kjæresten Cristian Brennhovd (20) er tidligere kjent fra TV-skjermen i reality-programmet «Ex on the beach».

Nå blir de det første reality-paret som slipper en låt sammen. I studio fikk programledere Niklas Baarli og Marte Bratberg en liten live-opptreden som ikke gikk helt knirkefritt.

Se videointervju øverst i saken.

Usikker på navnet

I God kveld Norge-studio forteller de at navnevalget har stått mellom «Sammen Igjen» og «Jul Sammen Igjen», men det endelige valget falt på sistnevnte.

– Vi har brukt mye tid på navn, men «Sammen Igjen» hørtes litt sånn ekstremt ut etter som ting har vært litt, ja, sier Brennhovd.

Da «Ex on the beach» rullet på TV-skjermen fikk seerne se mye krangling mellom Brennhovd og Fjeldberg. Etter innspilling var de blitt et par, men i vår ble det slutt mellom reality-profilene.

– Vi har vært på i et halvt år nå da, ler Fjeldberg.

For Brennhovd har de spilt inn låten mest for gøy, men Fjeldberg tilføyer at den også er laget for at de som ikke får feiret jul sammen, kan tenke på hverandre.

– Jeg skal ikke dra ut

Tidligere i høst var Brennhovd i hardt vær for å ha ytret sin misnøye over de nye korona-tiltakene. Da skrev han på sin egen Instagram:

«Da var det bare å flytte fra Norge. Vi blir tatt fra oss det siste som for mange faktisk gir glede i hverdagen.»

– Det var mest kødd egentlig, men når det kommer til de tingene jeg sa om psykisk helse er jeg helt seriøs på. For meg er det å sitte hjemme mer slitsomt enn å dra på trening, sier 20-åringen i God kveld Norge studio.

Instagram-innlegget førte til at Brennhovd havnet i debatt med Mads Hansen på «God morgen Norge», hvor han lovet at han ikke skulle bryte korona-restriksjonene.

På spørsmål om hvordan det går foreløpig, er han positiv.

– Det går veldig bra, jeg skal ikke dra ut eller noen ting.

Videre forteller han at for å få tiden til å gå har han kjøpt seg nytt spill og PlayStation 5.

– Men så fort korona-reglene er over, da finner dere meg på bar, smiler Brennhovd.





I sommer fikk paret kritikk for å reise på ferie til Spania. Da skrev Brennhovd at han forsto hvorfor folk reagerte og konsekvensene av å reise.

Delte Kari Jaquesson-innlegg

Fjeldberg har også vært aktiv på Instagram når det gjelder de nye retningslinjene. På Instagram sin historie-funksjon delte hun et innlegg fra Kari Jaquesson.

– Jeg er jo ikke enig i alt hun sier, men akkurat det der med psykisk helse og at folk kommer til å ta livet av seg, litt overdrevent sagt, men akkurat den duren der har jeg delt flere ganger, sier Fjeldberg og fortsetter:

– Jeg synes det er viktig at man har akkurat den delen der på plass før man setter i gang så strenge regler.

Hun mener det er viktig at man har gode tiltak for psykisk helse som følge av korona-restriksjonene.

– Hva er det vi skal gjøre, skal man bare sitte hjemme og gnu da? Man blir jo gal av det, sier reality-profilen.