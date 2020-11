Landslagsåret 2020 er over. Hva nå?

Midt i all dramatikken rundt det norske herrelandslaget de siste dagene var det én mann som glimret med sitt fravær. Lars Lagerbäck var den første som forlot Gardermoen søndag morgen. Bildet av Lagerbäck i ensom majestet med trillekoffert og munnbind på vei mot avgangshallen på Oslo Lufthavn er det siste vi har sett av ham siden kampen mot Romania ble avlyst.

I ettertid har gratulasjonene til nødlandslaget kommet også fra den kanten, men bragden i Wien var alt annet enn hans fortjeneste. Lagerbäcks team har selvsagt delt det de hadde av analyser og kampforberedelser med Smerud og gjengen som dro nedover til Wien, men utad har både Smerud og NFF vært opptatt av å formidle at det er vikaren som tok ut troppen. En rekke mennesker jobbet på spreng for å få stablet sammen en slagkraftig tropp som kunne reise til Østerrike, men Lagerbäck var ikke en av dem.

Kanskje var det lurt. Kanskje har Lagerbäck tenkt at Smerud burde få ta styringen helt fra start, og ikke ha svensken hengende over seg som en slags syvende karantenefar i huset. Realiteten ble uansett at Lagerbäck måtte se årets siste landskamp fra sofaen, mens de to foregående aldri ble spilt.

Nå er tiden egentlig inne for å vurdere landslagets og Lagerbäcks fremtid. Men hvordan i all verden skal Terje Svendsen kunne evaluere Lagerbäcks innsats denne høsten?

Etter tapet mot Serbia og det påfølgende bråket internt i landslaget skulle denne landslagsperioden gi oss svaret på om Lagerbäck er rett mann for fremtiden. I potten lå både avgjørende rankingpoeng, opprykk i Nations League og en ekstra vei til VM.

Med full pott på de tre kampene ville Lagerbäck ha hatt all grunn til å være tålelig fornøyd med egen innsats dette året. Gruppeseier i Nations League veier ikke opp for tap i EM-playoffen, men det ville ha vært en stor opptur for norsk fotball. Hvis han også hadde klart å styre den norske skuta inn på nivå to i seedingpottene til VM-kvaliken ville det vært et solid plaster på såret.

I stedet sitter vi igjen med langt flere spørsmål enn svar. Landslagsfotballen tar nå pause fram til VM-kvaliken begynner til våren. Lagerbäck har kontrakt ut VM-kvalifiseringen, men det er ingen selvfølge at det er han som leder Norge når landslaget samles igjen i mars.

Hvis Terje Svendsen er usikker på om Lagerbäck er rett mann også på sikt, ville det være naturlig å ta en avgjørelse nå. Nations League er over og VM-kvaliken begynner ikke før i mars. Det er langt gunstigere å gjøre et skifte på trenersiden nå enn midtveis i en kvalifisering.

Problemet er at det som arbeidsgiver er nesten umulig å gi Lagerbäck en skikkelig evaluering etter det året han nå har lagt bak seg. Halve året forsvant med koronaen, og høsten ble langt mer komplisert enn antatt på grunn av den samme pandemien.

Lagerbäck og resten av laget mislyktes da det gjaldt som mest mot Serbia. Men hvis Terje Svendsen fortsatt mente at Lagerbäck var rett mann etter det tapet og den påfølgende konflikten, er det vanskelig å se for seg at han har endret mening nå.

De tre kampene som kunne ha vært tungen på vektskåla er nå verdiløse som evalueringsgrunnlag. Oppkjøringskampen mot Israel skulle være kampen som samlet landslaget etter en turbulent periode. Den ble avlyst noen timer før kampstart.

Oppladningen til kampen mot Romania ble høydramatisk og forvirrende for alle parter, og kulminerte som kjent med at Lagerbäck og landslaget ble stoppet omtrent på vei inn i flyet. Gruppefinalen mot Østerrike, der Norges nest beste menn var overraskende nære å lykkes mot alle odds, utspilte seg med svensken som passiv TV-seer.

Det som sannsynligvis blir avgjørende nå er Lagerbäcks personlige motivasjon. Den siste uka må ha vært enormt frustrerende for 72-åringen. Alt han har jobber for dette året forsvant i løpet av noen hektiske dager. En ting er å tape en fotballkamp. Noe ganske annet er å bli fratatt muligheten til å i det hele tatt gjennomføre kampen. Det er som å trene et helt år til et maraton for å så bli stoppa på oppløpssiden helt ut av det blå.

Det ville ikke være rart om motivasjonen hans har fått seg en alvorlig knekk. Hvis det skulle være tilfelle, tror jeg han kommer til være åpen om det. Man kan si mye om Lagerbäck, men han fremstår ikke som en mann som er redd for å si ting akkurat som de er.

Hvis vår svenske landslagssjef derimot har gløden som trengs for å gyve løs på en ny mesterskapskvalifisering, er det ventet at Terje Svendsen gir ham en sjanse til for å nå et forjettet mesterskap.

Karakterboka for 2020 endte til slutt opp med tre seire og to tap, samt manglende vurderingsgrunnlag på førjulstentamen.

Det er ikke veldig bra, men det er heller ikke grunnlag for strykkarakter. Evalueringen blir uansett ikke fullverdig ut fra hva som er prestert, og ikke minst hva han aldri fikk muligheten til å prestere.