Listhaugs tålmodighet renner ut: – Jeg er ganske provosert

Frps finanspolitiske talsperson begynner å gå tom for tålmodighet. Hun mener budsjettforhandlingene går så sakte at alle frister henger i en tynn tråd.

– Det går forferdelig sakte. Jeg er ganske provosert over at det går så sakte framover, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti hadde nytt møte om statsbudsjettet klokka 12.00 i dag, men partiene er fortsatt langt unna en enighet. På vei ut av møtet var Listhaug tydelig oppgitt.

– Småtterier

– Jeg hadde faktisk forventet at en nå skjønte at tempo må opp og at de må legge mer på bordet, framfor det småtteriet de legger på bordet nå, sier Listhaug.

Hun mener flere frister nå står i fare.

– Jeg har spøkt med at jeg håper vi blir ferdige til jul, sier Frp-nestlederen.

De fire borgerlige partiene har forhandlet sammen siden 9.november, og satte denne uken nye frister for seg selv med endelig avgivelse 27. november, men nå er altså Listhaug pessimistisk med tanke på disse fristene.

– Fått til masse sammen

Lederen av finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), er derimot fortsatt optimist.

– Noen ganger er det ting som må kvalitetssikres, og det kan ta tid, men jeg har håp og tro om at vi kommer i mål også denne gangen, sier Kapur.

– Men nå har du en provosert forhandlingspartner her. Hva gjør du med det?

– Du, vi har allerede fått til masse sammen. Senest denne uken la vi fram en enighet om krisepakken til næringslivet og det er også en del av budsjettet, sier Kapur.

Stor avstand

Avstanden mellom regjeringspartiene og Frp har hele tiden vært størst når det gjelder hvor mange kvoteflyktninger Norge skal vedta å ta imot neste år, og hvor stort bistandsbudsjettet skal være.

Frps fremste krav er å redusere antall kvoteflyktninger Norge skal ta imot til under 3.000 neste år, og redusere bistandsbudsjettet.

Regjeringspartiene har på sin side sagt at det er uaktuelt å forhandle om disse sakene fordi dette er saker alle de fire borgerlige partiene ble enige om da de forhandlet fra Granavolden-plattformen i fjor. Frp mener den enigheten ikke gjelder ettersom de har gått ut av regjering.

Trolig må forhandlingene løftes opp på partiledernivå før disse sakene blir løst. Etter det TV 2 erfarer har ikke forhandleren fra KrF i finanskomiteen mandat til å rikke seg på nivået når det gjelder bistandsbudsjettet og kvoteflyktninger.

Finanspolitisk i KrF Tore Storhaug gikk ut av dagens møte og meldte om «god stemning i forhandlingsrommet».

– Så er det ikke unaturlig at det blir litt temperatur når vi kommer litt ut i forhandlingene, mener han.

Maritim næring

Selv om Frps grasrot har vært mest høylytt knyttet til kravet om bistand og kvoteflyktninger, var det helt andre saker Listhaug valgte å vektlegge da hun kom ut av forhandlingsrommet i dag. Da var hun opptatt å kutte i helsekøene, redde maritim næring og grensehandelsutsatte varer.

– Hvorfor løfter du fram disse sakene nå og ikke bistand og kvoteflyktninger?

– Fordi vi får meldinger fra hele landet fra folk som går en utrygg tid i møte og frykter for jobbene sine. Derfor er vi veldig opptatt av å styrke maritim næring, sier Listhaug som samtidig understreker at det ikke betyr at de andre kravene ikke er viktige.