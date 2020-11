Nå står hele campingplassen på Voss under vann.

Campingplassen på Voss var full av 38 campingvogner da flomvarselet kom. Sandy Mathieson, som driver Voss Camping, startet umiddelbart en ringerunde - og fikk fjernet 30 vogner.

- Vi er nesten helt full av vintergjester, altså vogner som står fast. Så jeg måtte få bort flest mulig vogner så fort vi kunne, sier Mathieson til TV 2.

SLAGMARK: På campingplassen flyter det vogner og telt rundt. Foto: Sandy Mathieson

Han så i natt, rundt klokken 02.00, at vannet var begynt å stige, og visste at vannstanden i elvene steg. Så bare flommet det over.

– Vi trodde vannet roet seg, men det bare steg og steg, sier han til TV 2.

#Flom på #Vestlandet: Vannføringen i Vosso ut av Vangsvatnet på #Voss var blant topp 5 siden målestart i 1892😱! Vosso har hatt mange store flommer de siste åra, og flommene i 2014, 2015 og 2018 var større enn denne, som kulminerte på drøyt 600 m3/s. Bilde fra Vangsvatnet. pic.twitter.com/0nsvnjUni6 — Varsom.no (@Varsom_no) November 19, 2020

Noen av vognene er nå helt oversvømt av vann.

– Den ene campingvognen ligger og flyter, sier han.

BT omtalte oversvømmelsen på campingplassen først.

Flom på Vestlandet

Det er farevarsel for snø, nedbør og vanskelige kjøreforhold over flere steder i landet i dag.

Vannstanden i Vangsvatnet i Voss har kun vært så høyt fem ganger siden 1892, ifølge Varsom.no.

Det meldes generelt om mye vann i elevene flere steder i Sør-Norge.

BRØLER: Låtevossen ved Odda på Vestlandet fråder over kjørebanen Foto: Statens Vegvesen

Det ble satt novemberrekord i nedbør flere steder i natt. Bøverdalen i Lom fikk nesten hele månedsnedbøren sin på ett døgn.