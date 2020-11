Guardiola forlenget med Manchester City

Pep Guardiolas kontrakt gikk egentlig ut om sju måneder, men nå har han forlenget kontrakten med Manchester City, bekrefter klubben.

Den nye avtalen binder Guardiola til City frem til sommeren 2023.

– Å få denne støtten er det beste en manager kan ha. Jeg har alt jeg trenger for å gjøre en god jobb, sier Guardiola til klubbens nettside.

– Utfordringen for oss er å fortsette utviklingen, og jeg gleder meg til å hjelpe Manchester City med det, sier den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren.

Guardiola kom til Etihad fra Bayern München før 2016/17-sesongen. I løpet av tiden i engelsk fotball har 49-åringen vunnet Premier League to ganger, FA-cupen én gang og Ligacupen tre ganger.

Guardiola har vært koblet til andre klubber de siste månedene. Nylig gikk han ut og avfeide en mulig retur til Barcelona.

– Jeg trodde helt seriøst at han skulle være ferdig sommeren som var. Og i hvert fall til sommeren som kommer. Nå vil han tydeligvis ikke andre steder, og da tenker jeg at det kanskje ikke var så stress for City å komme tilbake til gamle høyder, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Premier League-podkasten tidligere denne uken.

– Kanskje de faktisk får den roen som de trenger. Det er utvilsomt et mannskap som burde være med og kjempe om alle titler hele tiden, men jeg synes det har vært litt skjørt. Kanskje begynner det nå å se bedre ut enn det det så ut bare for litt siden, sa Stamsø-Møller.

Så langt har Champions League-suksessen latt vente på seg, men City har fått en god start på sesongen med full pott etter tre kamper i gruppespillet.

Etter sju ligakamper ligger City nede på tiendeplass i Premier League med seks poeng opp til serieleder Leicester, som har én kamp mer spilt.