Retten stopper ikke utbyggingen av vindkraft på Haramsøya

Det kommer frem i en dom TV 2 har fått tilgang til.

Organisasjonen Nei til vindkraft på Haramsøy hadde bedt om en såkalt midlertidig forføyning på Haramsøya vindkraftverk fram til resultatet av en rettssak om konsesjonsspørsmålet er klart.

De mener at konsesjonen fra 2009 ikke er gyldig fordi de mener det har skjedd flere feil underveis i behandlingen.

– Skuffet

I tillegg til at vindkraftmotstanderne tapte spørsmålet om stans i utbygging, er de også dømt til å betale 950.000 kroner i sakskostnader.

– Jeg er selvsagt skuffet og er ikke enig i dommen, sier leder Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraft på Haramsøy.

Hun sier at advokatene deres nå trolig vil gjøre klar en anke.

Vindkraftmotstanderne har gjennomført en rekke aksjoner på Haramsøya for å hindre arbeidet med byggingen av de 150 meter høye vindturbinene.

– Glade for medhold

Administrerende direktør i Haram Kraft AS Olav Rommetveit sier til TV 2 at det hele tiden har vært viktig for dem å følge alle lover og bestemmelser, og sørge for en mest mulig skånsom utbygging.

– Vi er glade for at retten nå har gitt oss medhold, sier han.

– Hvorfor vindkraft på Haramsfjellet?

– Vi trenger mer fornybar kraftproduksjon i Norge og samtidig sørge for at minst mulig natur blir berørt av utbyggingen. På Haramsfjellet har vi redusert antall vindturbiner fra 16 til 8 og naturinngrepet er derfor vesentlig mindre enn det konsesjonen opprinnelig åpnet for.

Arbeidet med å bygge vindkraftverket vil nå fortsette, og Haram Kraft AS håper denne kjennelsen vil skape ro rundt prosjektet.

