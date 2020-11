Wizz Air åpner tre nye ruter i Norge

Wizz Air satser stort i Norge, og torsdag kunngjør selskapet at de åpner tre nye innenlandsruter:

Oslo – Haugesund

Oslo – Alta

Oslo – Kirkenes

Prisen på rutene er fra 99 kroner.

I tillegg til åpningen av de nye rutene, opplyser selskapet at de fremskynder oppstarten av de tidligere annonserte rutene mellom Oslo - Stavanger, Oslo - Narvik / Harstad, Trondheim - Stavanger, Trondheim - Bodø, Trondheim - Tromsø, Tromsø - Bodø, Tromsø - Stavanger, Oslo - Ålesund og Oslo - Bodø.

Kommunikasjonssjef i Wizz Air, Andras Rado, sier selskapet er glade for å åpne ytterligere tre ruter i en stadig voksende satsing på det norske innenriksmarkedet.

– Samtidig åpner vi en del ruter tidligere enn planlagt for å sikre at det er tilstrekkelig tilbud av innenlandske flyruter for våre norske passasjerer. Med dette sørger vi for at alle som ønsker å reise hjem til jul kan få det til, sier Rado.