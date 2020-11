Lagerbäck om «nødlandslaget»: - Tilnærmet perfekt

Det norske «nødlandslaget» overgikk alles forventninger og holdt på å vinne onsdagens Nations League-kamp mot Østerrike i Wien. En overtidsscoring fra vertene sørget for 1-1, men det ta ikke noe som helst bort fra prestasjonen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck, satt i offside som følger av koronabråket forrige uke, er imponert over vikarene.

- Et stort grattis til Leif Gunnar, hele støtteapparatet og alle spillerne, sier Lagerbäck.

Han forteller at hans team delte sin opparbeidede informasjon om Østerrike med Smerud, men at de ikke var involvert utover det.

– Som «underdog» mener jeg de gjennomførte kampen taktisk tilnærmet perfekt. Lag- og arbeidsinnsatsen var så nær 100 prosent et lag kan komme. Jeg er veldig imponert over hvordan spillerne opptrådde og de viser hvor viktig holdning og samhandling i laget er i fotball. Deres taktikk med et kompakt og aggressivt forsvarsspill kombinert med kontringsorientert angrepsspill ble gjennomført på en veldig bra måte, sier Lagerbäck.

Han måtte se kampen som kunne gitt Norge gruppeseier i Nations League, og dermed opprykk til øverste nivå, fra godstolen. Den positive covid-19-testen til Omar Elabdellaoui og det påfølgende kaoset i etterkant resulterte i at Norge fotballforbund måtte samle sammen et landslag på kort tid.

– Det har jeg aldri opplevd før som landslagssjef. Men sånn ble det, og vi får ikke gjort noe med det, sier Lagerbäck, som kommer med sin sofa-analyse.

– Statistikk gir ikke alltid et rett bilde av en kamp, men i denne kampen stemmer min opplevelse foran TV-skjermen bra med hvordan kampen var. Det er dette som gjør fotballen så fascinerende: At et på papiret svakere lag alltid har en mulighet til å vinne mot et bedre lag. Med bra taktikk, rett holdning og stor arbeidsinnsats er det alltid mulig, sier Lagerbäck.

– I tillegg til det sterke resultatet og prestasjonen sender kampen et viktig signal til Fotball-Norge. Laget viste hvorfor man kan slå lag som på papiret er bedre. Det signalet er også bra for oss ledere og spillere i karantene å oppleve. Det er alltid bra med sånne påminnelser.

Lagerbäcks assistent, Per Joar Hansen, lot seg også imponere.

–Det var et lag fullt av engasjement og spilleglede. De hadde vilje til faktisk å vinne kampen. Det var veldig imponerende med en sånn prestasjon på så kort varsel. All honnør til trener, støtteapparat og ikke minst spillere, sier Hansen til TV 2.