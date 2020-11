Hertuginne Meghan med sjokk- innrømmelse i retten

Lenge har hertuginne Meghan (38) og prins William (36) nektet for å ha lekket sensitiv informasjon. Nå innrømmer førstnevnte at hun likevel har gjort det.

Ryktene har gått i flere måneder om at hertugparet har lekket informasjon til forfatterne av den mye omtalte boka «Finding Freedom», som handler om dem.

TIL RETTEN: Advokat Justin Rushbrooke på vei inn i høyesterett i London under den pågående saken. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Årsaken er at forfatterne, Omid Scobie og Carolyn Durand, har skrevet svært personlig informasjon som angivelig bare komme fra paret selv.

Ryktespredningen gikk såpass langt, at Kensington Palace i juli sendte ut en pressemeldingen.

Pressemeldingen ble blant annet publisert av BBC:

«Hertugen og hertuginnen av Sussex ble ikke intervjuet og bidro ikke til «Finding Freedom». Boka er basert på forfatternes egne opplevelser som medlemmer av det kongelige pressekorpset og deres egne reportasjer».

Nå innrømmer hertuginnen at hun har gitt forfatterne personlig informasjon likevel, skriver The Telegraph.

Saken vekker stor oppmerksomhet i britiske medier, ettersom de kongelige i Storbritannia i flere tiår har hatt et betent forhold til pressen og stort sett holdt kortene tett til brystet.

Saksøker mediegigant

Innrømmelsen kommer frem i nye dokumenter Meghans advokater har gitt retten i det pågående søksmålet mot Associated Newspaper.

Hertuginnen har saksøkt mediegiganten for brudd på privatlivets fred, samt for brudd på opphavsrett og brudd på personvernet.

Årsaken er at en av selskapets aviser, Daily Mails søsteravis The Mail On Sunday, i august 2018 publiserte et brev hun skrev til faren, Thomas Markle.

I Storbritannia anses et brev som et litterært verk.

Brevet var fem sider langt, og inneholdt privat informasjon og en bønn om at faren, som har stilt opp i en rekke medier for å prate om datteren, holdt seg unna pressen.

NYGIFTE: Hertuginne Meghan og prins Harry forlater Windsor Castle etter å ha giftet seg 19. mai 2018. Foto: Steve Parsons/AP

Var bekymret for hvordan hun fremstod

I retten i september sa Meghans advokater at Meghan og Harry har krav på et privatliv, og at de for eksempel ikke har samarbeidet med forfatterne av «Finding Freedom».

– De ble heller ikke intervjuet i forbindelse med den, og de ga heller ikke fotografier til forfatterne for boken, sa de.

Hertuginnen sier nå at hun har gitt forfatterne av «Finding Freedom» sensitiv informasjon via en venn fordi hun var bekymret for hvordan hun fremstod i forhold til faren sin.

Hertuginnen fikk vennen til å bekrefte at Meghan hadde brevet til faren, og da etter at hun ifølge ham hadde brutt kontakten.

Megan innrømmer at hun ga sin versjon av historien «slik at sannheten kunne bli kommunisert med forfatterne for å «forhindre ytterligere feil fremstilling».

SNART HERTUGINNE: Meghan avbildet få uker før det mye omtalte bryllupet, under Anzac Day i London. Foto: Adrian Dennis/AP

Kan påvirke søksmålet

Innrømmelsen om at hun tillot en venninne å snakke på hennes vegne kan ifølge Vanity Fair påvirke Meghans sak mot mediegiganten.

Associated Newspaper kan nå hevde at Meghan ved å gi informasjon til forfatterne selv har brutt privatlivets fred.

Selskapet mener dessuten at Kensington Palaces-informasjonssjef Jason Knauf var med på å skrive det famøse brevet, og at brevet derfor ikke er Meghans «intellektuelle verk».