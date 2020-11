Johaug med støtteerklæring til lagvenninnen: – Vondt og sårt

Beitostølen (TV 2): I forrige uke kom beskjeden om at Ingvild Flugstad Østberg får startnekt hele kommende sesong.

Den avgjørelsen ble tatt av langrennslandslagets helseteam.

– Jeg føler veldig med Ingvild. Jeg skulle veldig gjerne hatt hun med her på Beitostølen, og ikke minst resten av sesongen, sier Therese Johaug til TV 2.

Flugstad Østberg trenger fortsatt tid for å kunne tåle trenings- og konkurranseprogrammet. Rehabiliteringen består av oppfølging med landslagstrenere, fysioterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

– Personlig tror det er veldig lurt av henne å ta en sesong uten skirenn nå. Tenke OL og forberede seg optimalt opp mot det, slik at hun får 100 prosent alt på plass, av den enkle grunn at helsen trumfer alt. Det er selvfølgelig vondt og sårt for henne, det er det for oss på laget også. Det å ikke ha hun med på tur, hun er en fantastisk jente å ha med seg på tur, sier Johaug.

Skadetrøbbel

Ingvild Flugstad Østberg har et trøblete år bak seg. I forbindelse med fjorårets sesongåpning på Beitostølen ble det kjent at hun måtte ta en rennpause av helsemessige årsaker.

I forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen i mars kom så meldingen om at Østberg hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i foten, og i sommer fulgte ytterligere et tretthetsbrudd.

– Jeg skal stå på for å komme meg tilbake til det som gir meg verdens beste energi – å konkurrere på ski – ved å justere treningen og sørge for at ernæringsinntaket er godt nok over tid, sier Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg har bestemt meg for at dette skal jeg klare.