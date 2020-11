Vålerenga klare for historisk Champions League-sluttspill

Gintra Univesitetas–Vålerenga 0–7 (0–3)

Vålerenga er klar for et historisk sluttspill i Champions League etter å ha slått litauiske Gintra Universitetas (FC Gintra) 7-0.

Vålerenga tok seg enkelt videre fra første runde med 7-0 over færøyske Klaksvik, og med torsdagens seier blir de historiske.

Med seier over litauerne er blåtrøyene for første gang i klubbens historie klare for sluttspillet i Champions League på kvinnesiden. Det spilles ikke gruppespill i kvinnenes Champions League, og Vålerenga er dermed klare for 16-delsfinalen. Der kan storlag vente.

I det gjeveste selskap venter nemlig storlag som Lyon, Wolfsburg, Chelsea eller Barcelona.

I hjemlig serie har ikke FC Gintra tapt på tre år, og samtlige kamper etter det tapet er vunnet.

Etter at serieavslutningen ble utsatt forrige helg har Vålerenga hatt god tid til å forberede seg på den litauiske motstanderen.

Punkterte kampen før pause

Med Sherida Spitse i hovedrollen tok Vålerenga tidlig kontroll over kampen. Nederlenderen noterte seg ikke for mål, men var nest sist på fem av dem.

Vålerenga tok ledelsen etter 19 minutter da Ingibjörg Sigurdardottir stanget inn et hjørnespark. Kort tid senere doblet de ledelsen etter nok et hjørnespark.

2-0 etter klabb og babb. Også denne gang etter et hjørnespark. Denne gangen var det Rikke Marie Madsen som scoret.

Vålerenga kunne gå til pause med 3-0 etter at Vestina Neverdauskaite var uheldig å satte ballen i eget mål like før lagene gikk i garderoben.

I andre omgang scoret Vålerenga tre mål til. Dejana Stefanovic og Ajara Njoya sørget for det fjerde og femte målet.

20 minutter før slutt scoret Neverdauskaite sitt andre selvmål i kampen.

Synne Jensen fastslo resultatet til 7-0 like før slutt.

Dermed er blåtrøyene klare for sitt første sluttspill i Champions League.

Trekningen for 16-delsfinalene er 24. november og kampene spilles 9. og 10. desember, samt 15. og 16. desember.

Tilbake på Gardermoen vil samtlige i reisefølget testes og vil være i karantene inntil et prøvesvar er klart. Svaret er ventet å komme på fredag.

Det bør de iallfall håpe, ettersom NM-semifinalen mot Avaldsnes spilles søndag.