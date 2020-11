Kreativ grensehandel: – Må jo lage litt fuzz i disse tider!

Paret flyttet nylig til Linna på Åsnes Finnskog. Jevnlig går de de 3-400 meterne fra hjemmet deres til svenskegrensa. Der plasserer de sin lilla trillebår, som så fylles opp med varer fra Borgrangen Lanthandel på svensk side.

– Det er faktisk en og en halv mil til Joker på norskesiden, men bare åtte kilometer til Borgrangen. Så da sjekket vi opp litt, og jeg fant butikken på Facebook, forteller Hilde til TV 2.

Da hun spurte om butikken kunne levere varene på grensa, var svaret positivt.

– Da fant vi ut at trillebår egentlig er perfekt. Vi legger pengene i den, så får vi varene tilbake, forteller Hilde.

Saken stod først omtalt i Østlendingen.

Bryter ingen regler

Ved å bruke trillebåren unngår både paret og den svenske kjøpmannen å krysse grensen. Dermed bryter de ingen lover og regler. Hilde forteller at det er tre personer fra militæret permanent stasjonert ved grensa.

– Både politiet og tollerne har godkjent det. Tollsjefen kom faktisk innom i går og slo av en prat, forteller Hilde.

FORBI KONTROLLPOSTEN: Hansen på veg hjem med varene og har her akkurat passert HV-styrkenes kontrollbil. Foto: Sverre Viggen

Sjefen for Innsatsstyrken i HV 05, major Hans Christian Knevelsrud, bekrefter til Østlendingen at det ikke anses som brudd på regelverket.

– Vi må bare karakterisere det som stor kreativitet i en spesiell tid, og at det er innenfor regelverket. Vi har snakket med politiet om det, og de er av samme oppfatning. Det er ikke grunnlag for hverken å stoppe det hele eller ilegge kundene karantene. For de har ikke vært over grensa. Vi har også vært i kontakt med Tollvesenet, som er av samme oppfatning, sier major Knevelsrud.

Sosialt

Med en liten valp i hus er den 350 meter lange gåturen til grensa helt perfekt, og både hund og mennesker får sosialisert seg litt i en tid der man ellers ikke møter mange mennesker.

– Militæret kjeder seg, men er veldig hyggelige. Vi slår av en prat med de stadig vekk, også ler de litt av oss også, ler Hilde.

Hun forteller at paret har handlet på denne måten tre-fire ganger siden de flyttet til nytt hus for en måned siden.

– Vi er veldig fornøyde med denne løsningen, så så lenge ingen regler blir brutt er det helt topp. Vi kommer nok til å fortsette med dette.

Da lokalavisa møtte opp for å følge handelen onsdag, valgte paret å gjøre litt ekstra ut av det. Bent møtte nemlig opp i nissekostyme.

– Vi har fleipet litt med det, fordi han har anlagt skjegg i år. Vi har sagt at han ikke får klippe det før jula er over. Så måtte vi lage litt fuzz når vi skulle i Østlendningen, sier Hilde.

– Man får ikke mer moro enn man selv sitter på, pleier jeg å si. Så da får vi jo lage litt fuzz i disse litt triste tider!

Bare fått positive reaksjoner

Paret forteller at reaksjonene har vært positive etter at det stod om saken i lokalavisa.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, folk synes det er gøy. Men det er kanskje litt misunnelse å spore noen steder, ler hun.

Handlingen er en ypperlig anledning til å lufte hunden. Foto: Sverre Viggen

Paret har også fått spørsmål om folk som lurer på om tilbudet om tilkjøring gjelder for dem også.

– Da sier jeg at de kan leie trillebåra billig av meg!

Gleder seg til å besøke butikken

Etter møtene på grensa har paret blitt godt kjent med butikkens ansatte, men den fysiske butikken har de aldri besøkt. De gleder seg til det blir mulig å ta turen til nærbutikken på svensk side.

– Vi vet jo ikke hvordan det ser ut der en gang, annet enn bildene jeg har sett på Facebook.

– Men servicen der er bra?

– Veldig, og de er så hyggelige. De gjør dette gratis.

Hilde forteller at hun har gjort noen små framstøt for å kanskje få nærbutikken enda nærmere.

– Vi fleipet litt med at nå som de legger ned tollstasjonen ved grensa, burde hun starte en butikk der. Dit er det ikke langt.