Mener mutert minkvirus er utryddet

Nå lemper myndighetene på de fleste restriksjonene i Nordjylland hvor smitten oppstod, skriver det danske helsedepartementet i en pressemelding.

Det er ikke funnet tilfeller av mink-mutasjonen cluster-5 siden 15. september.

– Statens Serums Institut vurderer at denne varianten med stor sannsynlighet er dødd ut, heter det i pressemeldingen.

Det var lenge knyttet stor bekymring til om mutasjonen kunne få konsekvenser for en potensiell koronavaksine.

I ettertid har den danske matministeren Mogens Jensen blitt tvunget til å gå av ettersom regjeringen kun hadde lovlig grunnlag for å be om at minker på gårder med smitte skulle avlives.

Innbyggere i Nordjylland blir ikke lenger frarådet å reise til andre steder i Danmark, og fredag gjenåpner restauranter og kafeer, opplyser helsemyndighetene. Det gjør også kollektivtrafikken og kultur- og fritidsliv.

Restriksjoner for skoler, daginstitusjoner og all videregående utdannelse fjernes fra mandag.

Restriksjonene blir lempet på fordi det i tester av 73.000 innbyggere i Nordjylland heller ikke er funnet tilfeller av det muterte koronaviruset som stammer fra dansk mink. Dermed har trolig varianten dødd ut.

(TV 2 / NTB)