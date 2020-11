Kvinne angrep samboeren med kniv: «Nå skal du dø!»

Mens et vennepar var på besøk, ble kvinnen i 50-årene rasende på samboeren sin. Kun tilfeldigheter gjorde at han ikke døde av knivstikkene.

Hendelsen fant sted i Nord-Norge tre dager før jul i fjor.

Samboerparet hadde vært på butikken og kjøpt øl da de kom hjem og satte seg i sofaen en fredag. Etter hvert kom et vennepar over på besøk.

Etter å ha drukket 10-12 halvlitere med øl ble kvinnen sint på samboeren sin. Under rettssaken, som fant sted denne måneden, kom det aldri tydelig frem hva hun var sint for.

Stemningen ble uansett så amper at gjestene ble enige om å reise hjem.

Hentet kniv

På et tidspunkt stod både samboerparet og kvinnen i venneparet ute i gangen, mens de ventet på drosje. Da tok samboeren tak i håret til den drapstiltalte kvinnen og dro henne ned mot gulvet.

Da kvinnen kom seg løs fra grepet, løp hun ut på kjøkkenet og hentet en grønnsakskniv. Mens hun var på vei tilbake mot gangen, ropte hun «nå skal du dø!», ifølge mannen i venneparet.

Samboeren stod med ryggen til kvinnen da hun stakk ham tre ganger med kniven. Den høyre lungen hans punkterte, og ifølge de medisinske rapportene er det kun tilfeldig at mannen overlevde.

Kanskje ville han også ha dødd som følge av skadene i løpet av få timer dersom han ikke fikk helsehjelp, mener overlegen som har undersøkt ham.

Den tiltalte kvinnen sier hun ikke kan forklare hvorfor hun knivstakk kjæresten, som hun fremdeles bor sammen med. To timer etter hendelsen ble promillen hennes målt til 2,53.

Vurderer anke

Retten har ikke funnet det bevist at hun ønsket å drepe samboeren. Hun er likevel dømt til fem år og tre måneders fengsel for drapsforsøk, ettersom hun «handlet med en bevissthet om at knivstikkene mest sannsynlig ville medføre døden for fornærmede».

– Hun er svært skuffet og hadde håpet at dommen skulle bli annerledes. Hele saken er en kjempebelastning for henne, sier kvinnens forsvarer, advokat Kjetil Rege, til TV 2.

Kvinnen ringte selv til politiet og fortalte hva hun hadde gjort. Da hadde imidlertid venneparet allerede ringt etter ambulanse.

Mannen ble raskt fraktet til sykehus med helikopter. Han ble skrevet ut etter bare seks timer og har ingen varige skader.

Kvinnen har ennå ikke avgjort om hun vil anke dommen.