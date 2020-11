Bonnier Books kjøper majoriteten i Stordalen-forlag

Ifølge VG er salgssummen ikke kjent, men avisen erfarer at prislappen kan ligge rundt 250 millioner kroner, basert på at selskapsverdien skal være satt til mellom 300 og 400 millioner kroner.

Stordalen og de tre andre eierne Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst beholder en eierandel på 30 prosent.

– Bokbransjen er midt i store omveltninger, og hvis vi skal fortsette å være raske og offensive og samtidig rigge oss digitalt, må vi styrke forlaget både økonomisk og strukturelt, sier Stordalen i en pressemelding.

Han mener Bonnier Books er en drømmepartner for Strawberry.

– De har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og å utfordre konkurrentene i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen.

Konsernet skal fortsette å operere under merkenavnet Strawberry Publishing, opplyser Bonnier.

Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books gleder seg til å ønske nye kollegaer og forfattere velkommen.

– Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss. At Strawberrys forfattere, ansatte og eiere har satt et så stort avtrykk på det norske bokmarkedet på så kort tid, er intet mindre enn imponerende, sier han.