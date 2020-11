– Denne spillkonsollen er den feteste

Syv år har gått siden Microsoft og Sony lanserte forrige generasjon av spillkonsoller. Nå er neste generasjon på markedet, og vi har sjekket hvilken som er den kuleste nye konsollen: Xbox Series-X eller PlayStation 5.

Se de nye konsollene i bruk i videoen over!

Begge konsollene er så godt som utsolgt over hele verden, og her i Norge er det samme historie. Ved forrige konsollkrig var det ingen tvil om at PlayStation 4 ble den store vinneren med over 100 millioner enheter solgt, mens Xbox One «bare» solgte i underkant av 50 millioner.

Nå har gamere ventet i spenning på å teste ut de nye kjempene, og de har ikke ventet forgjeves.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Testet av kjendisgamere

Youtuber Dennis Vareide og programleder/hardbarka gamer Niklas Baarli har testet maskinene for oss.

Vareide lever for det meste av å game alle typer spill på ulike plattformer.

– Jeg lever av å game, ikke av å være god i gaming, det er en stor forskjell, forteller Vareide.

Baarli derimot lever ikke av gaming, men har brukt mye tid på spill i oppveksten, og er nå aksjonær i spill-laget Apeks som driver med profesjonell gaming.

– Jeg spiller for det meste på PC i disse dager, men det hender at vi fyrer opp konsollen i godt lag, sier Baarli.

GAMERE: Disse gutta har brukt en god del timer på gaming igjennom årene. Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg

Største konsoll i historien

Selv om det meste av teknologi blir mindre og mindre, er historien en helt annen for den nye generasjonen av spillkonsoller.

– Jeg lurer på om den får plass i TV-bordet mitt, den er enorm og veier jo et halvt tonn, forteller Baarli mens han prøver å finne plass til den nye PlayStation 5.

Begge konsollene har vokst mye fra sine forgjengere, men det er PlayStation 5 som er definitivt størst.

GIGANTISKE: De nye konsollene er større enn du tror. Foto: TV 2 hjelper deg

– Xbox er ikke liten den heller, men i motsetning til PlayStation skiller ikke den seg så mye ut i stua, sier Vareide.

Begge er enige om at den nye konsollen til Xbox er finere å se på og går av med seieren i skjønnhetskonkurransen.

Nye funksjoner

Begge konsollene er to beist av noen maskiner og er så og si like kraftige, men det skal sies at Xbox er litt bedre på papiret.

Med en ny generasjon kommer også nye og forbedret funksjoner til begge konsollene.

– Begge har fått en ny abonnementstjeneste, det er «PlayStation Now» og «Game Pass». Du kan se på det som Spotify for spill, forteller Baarli.

ABONNEMENTSTJENESTER: For rundt 100 kr i måneden får du tilgang til hundrevis av spill fra alle generasjoner: Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

Begge disse tjenestene lar deg laste ned og strømme hundrevis av spill fra alle generasjoner. Den største forskjellen er at Xbox legger ut helt nye spilltitler så fort de lanseres, mens du må gjerne vente noen år før de nye spillene kommer ut på PlayStation Now.

– Klarer Xbox å få ut de nye titlene, så er det en veldig spennende tanke. Det liker jeg veldig godt, jeg tror det er fremtiden til konsoller, sier Vareide.

En annen funksjon som den nye Xbox har er «Quick Resume» som gjør at du raskt kan hoppe inn og ut av opptil tre spill og starte akkurat der du sluttet.

– Det er ganske smooth, sier Vareide mens han hopper frem og tilbake mellom spillene.

Nye håndkontrollere

Både Microsoft og Sony har oppgradert kontrollerne, men det er PlayStation som har gjort den største overhalingen.

– Begge sitter perfekt i hånda, og hva du liker best, tror jeg handler om personlig preferanse, sier Vareide.

SITTER SOM SMURT: De har hatt god tid til å perfeksjonere begge kontrollerne og de sitter meget godt i hendene. Foto: TV 2 hjelper deg

Den nye kontrollen til PlayStation har blitt oppgradert på det meste av både design og funksjoner. Den har vibrasjoner som reagerer i synk med det som skjer på skjermen, høyttalere som gir en surround-effekt og bevegelsessensorer som lar deg styre ved å bevege selve kontrolleren, ikke ulikt det vi kjenner fra Nintendo.

– Det er utrolig gøy, denne kontrolleren imponerer kraftig, forteller Vareide.

Baarli synes at kontrolleren til Xbox er den som sitter best i hånden og føles lettere enn PlayStations håndkontroller, men det er en ting han irriterer seg over.

– På kontrolleren til Xbox må du kjøpe AA-batterier og sette inn, i 2020, sier Baarli oppgitt.

– Mangel på nye store spilltitler

En annen forskjell mellom de to konsollene er at Sony satser på eksklusive spill, altså spill som er optimalisert for konsollen og kun er tilgjengelig på PlayStation. Microsoft derimot gjør alle sine spill tilgjengelig på både Xbox og PC.

– Jeg liker eksklusive spill veldig godt, det gjør at du får spill som virkelig viser frem hva konsollen kan gjøre, sier Baarli

Det eksklusive spillet vi fikk teste var Spider-Man: Miles Morales, deres største spill ved lansering.

– Grafikken er helt fantastisk, virker nesten helt ekte når jeg slenger meg rundt i byen, forteller Vareide.

Det nye spillet har støtte for PlayStations nye funksjon, såkalt strålesporing, som gir en veldig naturtro gjengivelse av lys.

FØLES EKTE: Den nye funksjonen gjør at man virkelig kan leve seg inn i spillet. Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

– Xbox derimot har ingen nye store spilltitler til lansering, de har bare pusset opp gamle spill og fått de til å se bedre ut, det er ikke godt nok synes jeg, sier Baarli.

Også Vareide er enig i mye av det Baarli sier.

– Grafikken til Xbox er kjempebra, den er digg å bruke og utrolig stille, men det er mangel på nye store spilltitler til denne.

Den kuleste, nye konsollen

Siden kampen i konsollkrigen akkurat har begynt er det umulig å kåre en vinner så tidlig, men det er klart at en av de føles best ved lanseringen:

– PlayStation er den som føles mest ny. De har nye store spill til den, kontrolleren imponerte meg kraftig og det føltes virkelig ut som en ny generasjon, sier Vareide.

FØLES NY: Det er PlayStation 5 som har overtaket ved lansering. Foto: TV 2 hjelper deg

– Den føles ny. Er det en av disse som ligger under juletreet i år, så må det bli PlayStation, da den har det nyeste og feteste akkurat nå, forteller Baarli.

Hadde Xbox klart å lansere sitt nye store spill Halo som planlagt til lansering, kunne nok historien vært annerledes, og det blir spennende å se hvem som blir vinneren av konsollkrigen i årene fremover.