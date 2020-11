Tre britiske arbeidere bøtelagt for karantenebrudd etter pubbesøk

Politiet har varslet økt fokus på å straffeforfølge brudd på smittevernloven.

I løpet av den siste tiden har flere personer i Sør-Vest politidistrikt blitt bøtelagt som følge av brudd på karantenebestemmelsene etter innreise til Norge.

I slutten av forrige uke ble blant annet politiet gjort kjent med at ytterligere tre britiske arbeidere kan ha brutt plikten om å oppholde seg på karanteneriggen på Stord i ti dager fra de ankommer Norge.

Dro på pub

Etterforskningen viser at de var en del av det samme følget briter som fikk bot i forrige uke, og at det er grunnlag for å bøtelegge mennene.

– De tre mennene har besøkt lokale puber på Stord, for så å ta drosje tilbake til riggen etterpå. Samtlige har fått et forelegg på 20.000 kroner, som de har vedtatt. Utlendingsmyndigheten vil vurdere bortvisning eller utvisning, opplyser påtaleansvarlig Sidsel Tunestveit.

To av britene som nå har fått forelegg er i 40-årene, mens en er i 50-årene. Disse tre kommer altså i tillegg til de tre britiske arbeiderne som ble bøtelagt på samme grunnlag i forrige uke.

Mann bøtelagt i Sandnes

Onsdag i forrige uke pågrep politiet også en litauisk statsborger i Sandnes etter mistanke om at han stod bak flere tyverier i distriktet.

Mannen, som er i 20-årene, forklarte til politiet at han hadde kjørt fra Sverige tre dager tidligere. I tillegg til å begå tyveri hadde han dermed også brutt karantenebestemmelsene.

– Dette bruddet førte til et forelegg på 20.000 kroner. Mannen har vedtatt forelegget og er utvist fra Norge, sier påtaleansvarlig Anne Mette Dale.

Personer som ankommer Norge skal etter smittevernloven oppholde seg i karantene i 10 dager. Dette innebærer at en skal oppholde seg i eget hjem, eller på annet egnet oppholdssted.

Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med unngås. Det er ikke tillatt å benytte offentlig transport.