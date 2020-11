Enda flere stenger dørene for Oslo-folk

De fire treningssentrene på Nesodden valgte forrige uke å stenge dørene for alle nye medlemmer. På den måten vil de unngå fullstendig nedstengning og klare å overleve.

— Vi ønsker ikke å stenge helt vi heller, så når folk begynner å komme fra andre steder med stor smittefare, var vi nødt til å begrense inntaket, sier Natasja Chantell Grelland, leder av Nesodden Treningsstudio.

Etter at Oslo påla kommunens treningssenterne å stenge 9. november, strømmet folk til Asker og Bærum i stedet. Det førte til at også de måtte lukke dørene på alle treningssentrene.

Men treningsglade Oslo-folk lar seg ikke stoppe så lett.

De tar turen til både Hønefoss, Sarpsborg, Fredrikstad og Nesodden for å få svettet fra seg.

Som en konsekvens av dette, valgte sistnevnte forrige uke å stenge dørene for alle nye medlemmer.

Får holde åpent

Natasja Chantell Grelland, leder av Nesodden Treningssenter.

— Den eneste grunnen til at vi overlever og fremdeles får holde åpent er at vi setter slike begrensninger, sier Grelland i Nesodden Treningsstudio.

Etter at treningssentrene fikk stadig flere henvendelser fra Oslo-folk, arrangerte de et møte med kommunen.

Der ble de enige om at siden de ikke har hatt noen smittetilfeller tilknyttet treningssentrene, skulle de få holde åpent for folk som allerede var medlemmer.

— Vi får daglig telefoner fra folk utenbys - både Oslo og andre steder - som nå ønsker å trene hos oss, sier lederen.

De så seg da nødt til å stenge for alle nye medlemmer.

Forstår at folk vil trene

Hun er godt fornøyd med at kommunen gikk med på løsningen om å kunne holde åpent for folk som allerede er medlemmer.

— Det er veldig, veldig bra. Det ødelegger så mye for oss små treningssentre når folk fra byer med stor smittefare kommer og trener. Dette er en felles dugnad, sier hun.

Lederen forstår likevel at Oslo-folk også vil trene på treningssentre.

— Jeg skjønner at de vil trene, og det er kjempebra at folk er så gira på å trene — og mer enn noen gang! sier Grelland.

Hun håper folk i større grad vil bruke naturen til å løpe og trene styrkeøvelser. I tillegg oppfordrer hun folk til å bruke internettet til å finne inspirasjon. Selv tilbyr hun et gratis program for dem som ikke har noe senter å trene på.

På Sats sine treningssentre i Østfold merker de ikke pågangen i like stor grad.

Regionssjef i Sats, Niklas Ursin Foto: Goran Jorganovich/TV 2

— Det er alltid noen Oslo-folk som kommer hit, men analyser og tall viser at det er en veldig liten prosentandel som er derfra, sier regionssjef i Sats, Niklas Ursin.

De har derfor valgt å fortsette å holde åpent, uten å nekte Oslo-folk inngang.

— Vi oppmuntrer våre medlemmer fra Oslo til å følge Oslo kommune sine oppfordringer med å holde seg hjemme. Det er medlemskapet til medlemmet som bestemmer hva medlemmet har tilgang til, sier han og fortsetter:

— Har de et medlemskap med tilgang til hele Norge kommer vi ikke til å hindre noen i å trene. Det er en gjensidig avtale som vi skal holde, sier regionssjefen.

I Hønefoss er imidlertid pågangen noe større.

Der har de valgt å stenge dørene for drop in-kunder. For ikke å reise unødvendig, har treningskjeden også fjernet muligheten til å oppgradere medlemsskapet som gjør at man kan trene hvor man vil.

— Vi har valgt å sende ut sms til medlemmer som har trent og har hovedsenter i Oslo, der vi oppfordrer folk til å begrense besøkene sine andre steder. Vi ønsker å være føre var, og følger lokale myndigheters anbefalinger, sier Ursin.

Som følge av nedstengningen av treningssentrene, har Sats-medlemmer fått tilbud om å fryse medlemsskapet — eller benytte seg av livestreamet gruppetrening.

Ursin peker på flere alternativer for Oslo-folk som ikke får trent på treningsstudio.

— Vi tiltbyr åpent online-trening som alle kan benytte seg av. For medlemmer har vi også livestreaming av gruppetreninger. Ellers oppfordrer jeg folk til å trene ute.