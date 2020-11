Stoppet fest i Bergen – 13 personer fikk forelegg

Politiet i Bergen har bøtelagt 13 personer etter at de stoppet en fest i Sandviken natt til søndag.

Totalt var det 15 personer på festen, skriver politiet i en pressemelding.

«To av personene kom seg ut av leiligheten før politiet fikk notert personalia. De øvrige tretten er nå ilagt forelegg, hvorav tolv for deltakelse på privat sammenkomst og en som privat arrangør av og deltaker på sammenkomsten», skriver politiet.

Deltakerne på festen var i 20- og 30-årsalderen. Overfor politiet har de gitt uttrykk for at de angrer på det det har gjort.

Bøtene er satt til 5000 kroner, mens arrangøren av festen med betale 10.000 kroner. Foreleggene er skrevet etter ordre fra statsadvokaten.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier til TV 2 at festen heldigvis er en av få de har måttet stoppe den siste tiden.

– Det er jo fælt å skrive ut disse bøtene, for det er ikke det vi vil. Vi vil at folk selv skal forstå at de ikke kan arrangere fester med mange mennesker. Heldigvis har de aller fleste også forstått dette, sier han.

Likevel måtte politiet stenge ned både festen på Sandviken og en fest med like mange personer i Fantoft studentby i helgen. Også på Fantoft var det mange unge mennesker, i all hovedsak studenter, som brøt koronareglene.

– Den saken trenger vi å bruke litt mer tid på, sier Fløystad.

Jevnt over er han fornøyd med hvordan innbyggerne i politidistriktet har respondert på de seneste koronarestriksjonene.

– Vi har hatt noen brudd på isolasjonsreglene, også finner det noen saker det personer har gått rundt og hostet på andre og truet med koronasmitte. Heldigvis er det svært få saker, så mitt inntrykk er at folk har forstått alvoret, sier han.