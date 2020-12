Disse skal konkurrere på Torpet kjendis

Denne våren har tolv kjendiser kjempet om kampen for tilværelsen på Lundereid gård utenfor Kragerø. I tillegg vender den tidligere Farmen kjendis-vinneren Tiril Sjåstad Christiansen (25) tilbake som programleder.

Den femte sesongen av Farmen kjendis kommer på TV 2 i starten av 2021, men allerede nå kan man bli kjent med deltakerne i et presentasjonsprogram. Der blir det også kjent hvem som er klare for Torpet kjendis.

Samtidig som kjendisene har inntatt gården, har nemlig tre revansjesugne, tidligere Farmen kjendis-deltakere flyttet inn på Torpet kjendis.

De tre Torpet kjendis-deltakerne er artist Mira Craig (38), modell Linni Meister (34) og TV-profil Svein Østvik (59).

Se de første bildene fra Torpet kjendis øverst i saken.

Utfordreren vender tilbake

Craig kom inn som utfordrer på Farmen kjendis-gården i 2018, sammen med motorsportstjerne Pål Anders Ullevålsæter (51), som senere stakk av med seieren. Hun havnet i flere konflikter med deltakerne, noe som førte til at hun ikke ble valgt inn på gården.

Siden hun aldri har sett Torpet kjendis, vet Craig lite om hva hun går til. Men ryktene forteller henne at det er noe roligere og mer luksuriøst enn på Farmen.

Hun tror det blir spennende å være med «fra start».

– Denne gangen er det Torpet kjendis. Sist fikk jeg bare fire dager inne på gården. Da kom jeg inn i en etablert gjeng, hvor det allerede var intriger og strategier. Dessuten var jeg utfordrer, som ingen egentlig har lyst til å ha inn i det hele tatt. Nå er alt nytt for alle, så det blir spennende, sa hun til TV 2 på telefon, før hun dro inn på Torpet kjendis i mai.

MER AV DET GODE: Craig vet lite om Torpet kjendis, men tror på ryktene som tilsier at det skal være mer rolig og luksuriøst. Foto: Alex Iversen/TV 2

Satt seg ett mål

Craig har aldri vært i en tvekamp, og påpeker at med færre deltakere, er sjansen større for å ryke ut. Hun har likevel ambisjoner om å være lenger med i spillet, enn fire dager. Derfor har hun satt seg ett mål.

– Det hadde vært helt sykt om jeg gikk helt til topps. Man må jo ha et mål om det. Men først har jeg et «minimumsmål» på tre uker. Vi får se hvordan det utarter seg, sier hun.

Hun påpeker at hun er lærevillig, og liker å lage mat, noe som kan komme godt med på Torpet. Samtidig forteller hun at hun er ei dame som liker å tøye strikken.

– Rebellen i meg har lyst til å finne på alt mulig som jeg ikke får lov til. Jeg kommer nok til å være en liten rampejente, for jeg prøver alltid å tøye grenser for hva som er lov.

Tåler drama dårlig

Hun tror det både er positive og negative sider ved at det kun er tre deltakere på Torpet.

– For min del tror jeg det blir positivt. Forhåpentligvis blir det litt roligere og kanskje litt mindre folk man må forholde seg til, men det er litt kjipt dersom man ikke kommer overens med de som er der. Vi får satse på at vi møtes med åpne kort.

Craig har ett ønske om sine med-deltakere.

– Jeg håper det ikke kommer inn noen som med vilje prøver å lage drama. Det tåler jeg veldig dårlig.

Snudde etter tre nei

Etter en rekke tøffe konkurranser i finaleuken i, måtte Linni Meister (34) takke for seg rett før semifinalen av Farmen kjendis i 2017. Da hun fikk spørsmål om å være med på Torpet kjendis denne sesongen, var hun i tvil på om hun skulle takke ja.

– Jeg har sagt nei de tre siste årene, og jeg var veldig i tvil dette året også. Det verste er å reise fra sønnen min, men etter å ha vært så mye sammen den siste tiden, med hjemmeskole og det hele, så tror jeg det bare er sunt å savne hverandre litt, sa hun på telefon med TV 2, før hun dro inn på den lille husmannsplassen i mai i år.

Hun forteller at det ble et tårevått avskjed mellom henne, sønnen og hennes tidligere forlovede, Niklas Tangen Klein (23).

VAR I TVIL: Meister fra usikker på om hun skulle takke ja til Torpet kjendis, men valgte til slutt å gi det en sjanse. Foto: Alex Iversen/TV 2

Håper på en venn

Selv om hun føler seg litt ferdig med Farmen kjendis, går hun «all in» i Torpet kjendis.

– Jeg tenker når jeg først blir med, så gir jeg hundre prosent og er med for å vinne. Det hadde vært sykt kult om jeg kom meg inn på Farmen kjendis-gården, for det tror jeg ikke de andre deltakerne hadde forventet, sier hun.

Meister håper én av de to andre Torpet kjendis-deltakerne er noen hun allerede er venn med.

– Jeg håper det er noen jeg er venn med fra før av. Det er jo tidligere deltakere av Farmen kjendis, så jeg regner nesten med det. Det perfekte hadde vært én person jeg kjenner og en jeg ikke kjenner. Men felles for dem, håper jeg at det er noen som er bra for meg.

VENNER: Meister og Østvik har vært venner i lang tid. Nå skal de konkurrere mot hverandre på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Umulig å si nei

I likhet med Meister, klarte også TV-profil Svein Østvik (59) å komme seg helt til finaleuken av Farmen kjendis for to år siden. Sammen med den tidligere bokseren Ole Klemetsen (49) og programleder Ronald Pulk (41) måtte mennene se seg slått ut rett før semifinalen.

Ifølge Østvik var Farmen kjendis-deltakelse det største han har vært med på, siden han begynte i TV-bransjen. Nå er han imidlertid klar for å flytte inn på Torpet kjendis.

– Når jeg ble spurt om å være med på noe som jeg har så nært hjertet, var det umulig å si nei. Jeg er glad for å bli spurt igjen, så blir det spennende å se om jeg har utviklet meg litt fra sist, sa han på telefon til TV 2, før han dro inn på Torpet kjendis.

UMULIG Å SI NEI: Østvik klarte ikke å si nei, da han ble spurt om å være med på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Mer drama og intriger

I likhet med Craig har heller ikke Østvik sett noe på Torpet kjendis tidligere, men han tror det er noe annerledes enn Farmen kjendis. Med færre folk tror han det kan bli enda mer intriger, i og med det blir vanskeligere å gjemme seg.

– Jeg tror det lett kan bli gnisninger og intriger. Det i seg selv er spennende å se hvordan jeg takler, sier han, og legger til:

– Nå er man bare tre personer. Tenk om man ikke går overens med de to andre, og blir helt alene? Det er ganske tøft å stå i, i så lang tid, uten å ha noen å prate med.

VIL VINNE: Både Meister og Østvik ønsker å stikke av med seieren, både på Torpet kjendis, og Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Har et mål



Selv om semifinaleplassen røk sist, gikk det opp for Østvik at det faktisk var mulig å vinne. Når han nå flytter inn på Torpet kjendis, har han derfor satt seg ett mål.

– Målet er å komme inn på Farmen kjendis, og vinne. Jeg vil prøve å gå under radaren, slik at de tenker jeg ikke er noen farlig konkurrent. Da kan jeg unngå å bli førstekjempe, om jeg kommer meg inn på gården.

Østvik forteller da han var med sist gang, hadde han ingen strategi. Han tror han kom langt, kun ved å være seg selv. Det vil han også gjøre, denne gangen.

– Om det er to damer der må jeg prøve å ikke bli forelsket i den ene. Da blir jo den andre sjalu. Jeg må heller innta bestefar-rollen. Jeg er kanskje den eldste der, sier han.

Farmen kjendis og Torpet kjendis kan du se på TV 2 og TV 2 Sumo i 2021.