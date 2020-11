Butikksjef Thomas har satt maksantall på ribbe-handel:

Kiwi ber nå kunder om å handle som normalt for at det ikke skal bli ribbekrise.

– Vi har bestilt inn mye ribbe, og vi håper leverandørene skal klare å dekke den store etterspørselen. Noen butikker har valgt å sette en maksgrense på to eller tre stykk per kunde på noen av produktene, for å sikre at alle kunder skal få ribbe til jul, forteller Kristine Aakvaag Aarvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til TV 2.

Først var det begrensninger i butikkene langs svenskegrensa, men nå har det spredt seg.

TILTAK: For at alle skal få tilgang til ribbe til jul har butikken iverksatt tiltak. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er opptil butikkene selv om de vil begrense antall pakker til hver kunde. Vi har ikke noen nasjonal oversikt over hvem som har gjort dette, men vet at det både er noen butikker ved svenskegrensen og i byer, som Oslo og Drammen, som har valgt å sette begrensninger nå, forteller Kristine Aakvaag Aarvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til TV 2.

Umiddelbart grep

I hele høst har kjøpmann Thomas Vetsch merket en økt etterspørsel på ribbe i Kiwi-butikken på Ensjø i Oslo. Da ribba kom inn for noen uker siden, var det ingen tvil om at de måtte ta grep.

– Med en gang vi fikk ribbe for tre uker siden, satt vi opp en maksgrense for hvor mye ribbe folk kunne kjøpe. Det kan skje at vi går tom, og derfor må vi ta grep for at folk ikke skal hamstre, forteller Thomas Vetsch, kjøpmann på Kiwi Ensjø.

Allerede i mai gjorde kjøpmannen bestillingene for juleribba. Da var situasjonen helt annerledes, og nå maner han han til beherskelse i kjøttdisken.

– Vi har nok ribbe. Men om folk begynner å hamstre, så er det noen som ikke vil få ribbe til jul. Det merkes at julebordene ble avlyst og restaurantene stenger, for nå vil de fleste lage en god middag hjemme isteden. Vi ber om at folk handler helt normalt, så klarer vi nok å unngå ribbekrise, forteller kjøpmannen.

Reddes av utlandet

Noe av grunnen til at det blir rasjonering på ribbe er stengte grenser og at flere tilbringer mer tid hjemme. Kjøttprodusenten Nortura merket tidlig at det var mangel på svin.

– Norske bønder leverer gris hver eneste dag, og det vil komme forsyninger. Det er et unormalt år, og derfor må vi ta grep for at bransjen skal skaffe ribbe til jul, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked i Nortura til TV 2.

I 2020 er det regnet med at de har 130.000 tonn svinekjøtt, mens beregnet salg ligger på 136.000 tonn. Det gir en underdekning på 6.000 tonn, dette må man skaffe fra utlandet.

– Med stengte grenser, og flere mennesker som er hjemme, så er vi avhengig av import for at det skal bli nok ribbe. Under et normalt år så ville vi hatt markedsdekning av norsk svin. På grunn av koronasituasjonen så er det litt høyere salg, og vi må derfor importere mer råvarer enn normalt, forteller han.