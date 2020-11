Nettsidene til Coop nede etter at de la ut Playstation 5 for salg

Coop hadde på forhånd lansert at de ville legge den nye Playstation ut for salg klokken 09 torsdag morgen. Allerede klokken kvart på ni var over 6800 kunder inne på nettsidene.

– Da tok serverne våre kvelden, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til TV 2.

– Vi var ikke helt uforberedt på det, så vi hadde folk klare for å få sidene opp og gå igjen, fortsetter han.

Kristiansen forteller at nettsidene nå er av og på, og at de jobber har for å få stabilisert nettbutikken.

– Vi er vant til stor pågang, og vi klarer 11000 kunder i timen, men nå var det ekstremt mange på inne på samme tidspunkt. Vi beklager veldig til de som ikke kom seg inn.

Han forteller at butikkjeden har fått kritikk for at den nye Playstation ikke er å få kjøp i deres fysiske butikker. Kristiansen mener torsdagens hendelse viser at det var en korrekt avgjørelse.

– Det har vært en del kunder som mener at vi burde solgt Playstation 5 i fysiske butikker også, men vi har blitt oppfordret av Sony til å kun selge den på nett på grunn av pandemien, forteller han.

– Du kan jo tenke deg hvordan det hadde sett ut i butikkene når du ser hvor mange som var inne på nett. Det viser at det var riktig avgjørelse. Det ville vært uansvarlig med så mange kunder i butikkene.

Etterspørselen etter den nye Playstation er enorm, og Netonnet, som også hadde noen eksemplarer ute for salg i morgentimene, skal allerede være utsolgt.