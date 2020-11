Norwegian i fritt fall på børsen etter åpning

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet som ventet med å falle torsdag morgen. Norwegian-aksjen falt med over 15 prosent i løpet av få minutter.

Hovedindeksen falt med over 0,5 prosent fra start, for så å ta seg inn igjen med 0,35 prosents fall til 908,61 poeng.

Etter de kaotiske åpningsminuttene har hovedindeksen etter en halvtimers handel falt ytterligere med 0,65 prosent til 906,19 poeng.

Norwegian-aksjen, som handles igjen på børsen etter at det ble innført børsstopp onsdag, falt med over 15 prosent etter åpning. Det kriserammede flyselskapet opplyste onsdag at det søker konkursbeskyttelse for flere av sine datterselskaper i Irland. Etter en halvtimes handel er aksjen ned med 16,1 prosent

Norwegian-aksjen var også den mest omsatte rett etter åpning, før hydrogenselskapet NEL overtok på topp etter positive nyheter om utvikling av et produksjonsanlegg i Spania. Aksjen går fram med 6,7 prosent.

Også tungvekterne DNB og Equinor passerte etter hvert Norwegian på listen over mest omsatte. Disse tungvekterne er ned med henholdsvis 1,9 og 1,2 prosent.

Oljeprisen stiger også torsdag morgen. Et fat nordsjøolje omsettes for rundt 44,3 dollar, opp med rundt 0,4 prosent.

