– Dette ligner ikke på noe man har sett før i presidenthistorien

USA-ekspert mener at Donald Trump bryter spillereglene med snubletrådene han legger ut for Joe Biden.

Mandag meldte amerikanske medier at flere tusen amerikanske soldater kan bli beordret hjem fra Irak og Afghanistan. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarte på det sterkeste mot å trekke styrker ut av Afghanistan for fort.

– Prisen for å trekke seg ut for fort, eller på en ukoordinert måte kan bli svært høy, sa Stoltenberg.

Forsvarsminister Mark Esper, som ifølge CNN ikke ville beordre soldater hjem fra Afghanistan nå, fikk sparken av Donald Trump i forrige uke. Espers planlagte besøk til Norge torsdag 19. november, ble dermed avlyst, får TV 2 bekreftet av Forsvarsdepartementet.

Ifølge fungerende forsvarsminister Christopher C. Miller skal USA redusere styrkebidragene i Afghanistan og Irak. Amerikanske styrker reduseres til 2500 i hvert av landene, kunngjorde Miller tirsdag.

– Tett dialog

– Norge har i dag om lag 90 personell i Afghanistan og om lag 40 personell i Irak. Vi har tett dialog med våre allierte i NATO om Afghanistan. Vi følger prinsippet om at vi gikk inn i Afghanistan sammen og trekker oss ut sammen. I Irak bidrar vi i den amerikanskledede anti-ISIL-koalisjonen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2.

Forsvarsministeren sier at norske myndigheter tar stilling til Norges bidrag i tett dialog med andre allierte og i lys av utviklingen på bakken.

Frank Bakke-Jensen besøkte Afghanistan i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

– Sikkerheten til norske styrker har høyeste prioritet. Fra norsk side vil vi være opptatt av at sikkerheten fortsatt ivaretas på en forsvarlig måte selv om USA skulle gjennomføre nedtrekk i angitt størrelsesorden, sier Bakke-Jensen og fortsetter:

– Det foregår diskusjoner også i NATO angående fremtiden til alliansens innsats i Afghanistan, men det er for tidlig å si hvilke implikasjoner et eventuelt amerikansk nedtrekk vil ha for dette. Regjeringen vil opprettholde dialogen med USA og andre allierte, og følge den videre utviklingen nøye, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til TV 2.

Uttrekningen av amerikanske soldater skal skje frem mot 15. januar – fem dager før Joe Biden tar over som president.

– Starte branner

Ifølge CNN føyer dette seg inn i rekken av handlinger som Donald Trump vil foreta seg i overgangsperioden. En kilde sier til TV-kanalen at målet til Trump-administrasjonen er å starte så mange branner at det vil bli vanskelig for Biden å slukke alle.

Strategien bryter radikalt med tidligere praksis, og kan skape utfordringer for Biden-leiren, men også virke motsatt, sier kanalens kilder.

En håndfull Trump-ansatte og tidligere ansatte har i ren frustrasjon tatt saken i egne hender og i skjul opprettet kontakt med Biden-leiren, for å sikre en god maktoverføring.

I tillegg til å trekke soldater tilbake fra Afghanistan, tar Trump-administrasjonen også disse utenrikspolitiske grepene i overgangsperioden:

Kina: Trump vil ifølge nettstedet Axios bruke sine ti siste uker i Det hvite hus til å komme med sanksjoner og handelsrestriksjoner.

Trump vil ifølge nettstedet Axios bruke sine ti siste uker i Det hvite hus til å komme med sanksjoner og handelsrestriksjoner. Iran: Trump vurderte militært angrep på Irans viktigste atomanlegg, men en rekke rådgivere skal ha overtalt ham til å ikke gjøre det. Trump, som trakk USA fra atomavtalen med Iran, kommer imidlertid til å iverksette en rekke sanksjoner som vil koste Biden mye å gjøre om på.

Trump vurderte militært angrep på Irans viktigste atomanlegg, men en rekke rådgivere skal ha overtalt ham til å ikke gjøre det. Trump, som trakk USA fra atomavtalen med Iran, kommer imidlertid til å iverksette en rekke sanksjoner som vil koste Biden mye å gjøre om på. Våpensalg: I november ga Trump-administrasjonen grønt lys til våpensalg til Emiratene. Avanserte våpen til en verdi av 23 milliarder dollar, inkludert F-35-fly, skal ifølge utenriksminister Mike Pompeo gjøre De forente arabiske emirater bedre rustet til å møte trusselen fra Iran.

I november ga Trump-administrasjonen grønt lys til våpensalg til Emiratene. Avanserte våpen til en verdi av 23 milliarder dollar, inkludert F-35-fly, skal ifølge utenriksminister Mike Pompeo gjøre De forente arabiske emirater bedre rustet til å møte trusselen fra Iran. Israel: Pompeo er på besøk i Israel. Han ble torsdag den første amerikanske toppdiplomaten som besøkte en bosetning på Vestbredden. Palestinerne og stort sett hele verdenssamfunnet anser bosetningene som brudd på internasjonal lov og et hinder for fred. Israel og Emiratene, som er blant USAs nærmeste allierte i regionen, ble i høst enige om full normalisering. Avtalen innebærer at Israel ikke annekterer deler av Vestbredden.

Pompeo er på besøk i Israel. Han ble torsdag den første amerikanske toppdiplomaten som besøkte en bosetning på Vestbredden. Palestinerne og stort sett hele verdenssamfunnet anser bosetningene som brudd på internasjonal lov og et hinder for fred. Israel og Emiratene, som er blant USAs nærmeste allierte i regionen, ble i høst enige om full normalisering. Avtalen innebærer at Israel ikke annekterer deler av Vestbredden. Jemen: USAs utenriksminister vil stemple den sjiamuslimske Houthi-opprørsgruppen i Jemen som en terrororganisasjon, noe som kan skape vanskeligheter for Biden senere, ettersom det ikke er enkelt å fjerne en opprørsgruppe fra terrorlisten, opplyser diplomatkilder til CNN.

– Bryter spillereglene

– Han bryter spillereglene for presidentmaktovergang. Dette ligner ikke på noe man har sett før i presidenthistorien, sier USA-kommentator Eirik Bergesen om Trumps strategi.

Bergesen, som var TV 2s USA-ekspert under presidentvalget, sier at overgangsperioden skal ha til hensikt å sikre en best mulig start for etterfølgeren. Da George Bush senior tapte, la han igjen et brev til Bill Clinton der budskapet var at han heiet på Clinton på vegne av nasjonen, påpeker Eirik Bergesen.

– Bare det at det reises mistanke om at det ikke skjer, er jo ikke bra i det hele tatt. Det er heller ikke meningen at Trump nå skal bruke tid på ting som Biden må reversere, og skape problemer, sier Bergesen til TV 2.

USA-kommentatoren minner om at Joe Biden har store utfordringer i vente. I USA er det nå registrert over 250.000 dødsfall som knyttes til pandemien.

– Koronapandemien herjer, og Biden kommer til å trenge et nasjonalt fokus. Han skal ikke behøve å slukke branner internasjonalt, sier Bergesen om de utenrikspolitiske snubletrådene som Trump legger ut for etterfølgeren Biden.