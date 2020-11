Juletre vekker oppsikt: – La oss applaudere 2020

Juletreet ved Rockefeller Center i New York er verdensberømt, men årets utgave imponerer de færreste.

Det 23 meter høye treet ble satt opp på Rockefeller Plaza lørdag. Planen er at det skal pyntes de neste ukene, før lysene skrus på i en seremoni i begynnelsen av desember.

Grantreet ble hentet fra Oneonta i New York, og ble eskortert på plass av politiet. Rockefeller Center delte et bilde av treet, og skrev «la høytiden begynne!». Etter det tok det ikke lang tid før det kokte i sosiale medier.

– Det perfekte treet for 2020

Selskapet som eier Rockefeller Center, Tishman Speyer, har ifølge BBC uttalt at de er spesielt stolte over å fortsette tretradisjonen i år, i en tid der koronapandemien har gjort at mange andre juletradisjoner i New York har blitt avlyst.

Men det er tydelig at ikke alle er særlig imponert over treet. Flere brukere på Twitter mener treet er det perfekte juletreet for 2020.

The Rockefeller Center Christmas Tree, ladies and gentlemen! Let’s give 2020 a round of applause. pic.twitter.com/kRt8qCNudo — Liam Stack (@liamstack) November 17, 2020

– Rockefeller-juletreet har, som resten av oss, virkelig vært gjennom ting i 2020, skriver en Twitter-bruker.

– Rockefeller Center-juletreet, mine damer og herrer! La oss gi 2020 en applaus, skriver en annen, og legger ved en video av det pistrete treet.

Sammenlignes med tegneserie

En gjenganger blant de som morer seg på treets bekostning, er sammenligningene med hovedkarakteren «Baltus» sitt juletre fra en TV-spesial av tegneserien «Knøttene».

– Samme energi, skriver en bruker som svar til Rockefeller Centers tweet om det nye treet, og legger ved et bilde av «Baltus»' lille og pistrete juletre.

– Charlie Brown: Jeg har det tristeste juletreet.

Rockefeller Center: Hold my beer skriver en annen.

Tar treet i forsvar

Den knallharde kritikken av treet har fått flere til å ta det i forsvar. De mener treet vil se bedre ut når greinene har fått satt seg og treet har blitt pyntet.

– Det treet har blitt bundet tett under transport. Det vil fylle seg ut, skriver en Twitter-bruker.

– Det ble donert. Det koster ikke byen noe. Greinene må sette seg, og det vil ha lys og pynt. Det vil bli vakkert, skriver en annen.

Et lite julemirakel

Men selv ikke 2020 er fritt for de fine historiene. Ravensbeard Wildlife Center kan nemlig melde om et aldri så lite julemirakel.

Senteret forteller at de fikk en telefon fra noen som spurte om de tok inn ugler til rehabilitering. Det viste seg nemlig at den av dem som jobbet med å transportere treet hadde funnet en liten ugle i treet.

Denne uglen ble reddet ut av treet. Foto: Ravensbeard Wildlife Center

Uglen er nå på plass på dyresenteret.

– Alle babyugler blir født på våren, så tanken om at det var en babyugle i november ga ikke mening. Her på Ravensbeard har vi gitt han væske og gir han all musen han vil spise. Det hadde gått tre dager siden han spiste eller drakk, skriver senteret på Facebook.

– Alt ser bra ut foreløpig, og han virker å være i god form med tanke på alt han har vært gjennom. Når han har blitt sjekket av veterinæren, og får klarsignal, vil han slippes ut i det fri og ut på en fantastisk reise, fortsetter de.