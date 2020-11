– Takk for at du tør å vise følelser. Takk for at du bryr deg. Takk for at du er deg!

Caroline Graham Hansen (25) hyller Mats Møller Dæhli etter Østerrike-kampen. Hovedpersonen innrømmer at det betyr mye for ham.

Det var en tydelig rørt Mats Møller Dæhli (25) som stilte opp til intervju etter Østerrike-kampen onsdag kveld.

Se det rørende intervjuet med Dæhli øverst!

Det var nøyaktig ett år siden hans forrige landskamp, og med kapteinsbindet rundt armen ledet han nesten Norge til en stor bragd.

Etter kampen innrømmet han at det har vært et tøft år, spesielt høsten.

Etter fem år i Tyskland valgte Dæhli å ta turen til belgiske Genk. Han signerte en kontrakt med varighet på tre og et halvt år. Den tidligere Lyn-gutten ble hentet av tyske Hannes Wolf, som kjente godt til nordmannens kvaliteter fra hans tid i Tyskland.

Etter hvert forsvant Wolf, og Genk hentet en ny trener. Det ble starten på en brutal periode for Dæhli.

De siste fem ukene har han ikke vært i troppen til klubben, og til VG etter kampen fortalte han at mormoren hans hadde gått bort nylig.

Fikk støtte av Graham Hansen

Det var flere som tok til sosiale medier for å hylle Norges kaptein etter kampen. En av dem var Barcelona- og landslagsspiller Caroline Graham Hansen.

Begge to vokste opp i den tradisjonsrike klubben Lyn, før talentene ble for store, og de dro videre. Dæhli til Manchester United, mens Hansen dro til Stabæk.

Med årene har vennskapet dem imellom vært godt kjent blant det norske folk. Flere ganger har de sammen snakket om utfordringene som kommer med det å være fotballproff. De har også støttet hverandre i tøffe perioder, som når begge to slet med store skadeproblemer.

Etter Østerrike-kampen tok Barcelona-stjernen til Instagram for å hylle sin gode venn.

«Få forstår, men alle vil ha noe, alle skal mene noe, alle vil være noe. Det arbeidet du legger ned som aldri blir sett. Det som er en selvfølgelighet. Du har ikke lov til å være trett. For følelser skal legges til side. Dritten må du tåle. Vi alle lider. Du som er proff og tjener penger. Sippe er ikke lov. Mann deg opp før ditt rykte brenner.»

«Mats derimot tør å være sterk, krige kjempe og deretter vise at vi alle har noe kjært. Å stå i det alene langt borte, samtidig passe på andre med den største tilstedeværelse. Så takk for at du tørr å vise følelser. Takk for at du bryr deg. Takk for at du er deg! Kaptein for ditt kjære Norge. Ekte kriger. Ekte venn. Ekte menneske!», skrev Caroline Graham Hansen.

TV 2 har vært i kontakt med Graham Hansen dagen derpå, og landslagsspilleren er glad for at innlegget om barndomsvennen er blitt positivt tatt imot.

– Jeg ville gi ham det han fortjente, og nådde det frem til mange, så er det gjort. Jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han som skal være i fokus, sier hun til TV 2.

– Caroline gir meg veldig mye støtte

Mats Møller Dæhli legger ikke skjul på at støtten fra Barcelona-stjernen betyr mye, da TV 2 møter ham på flyplassen i Wien, torsdag morgen.

– Jeg har ikke sovet noe særlig i natt, det har blitt veldig mange fine meldinger, sier Dæhli til TV 2.

– Hva betyr det at Caroline Graham Hansen skriver det hun skriver om deg?

– Jeg leste det faktisk ordentlig i dag tidlig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, det var veldig fint skrevet, sier han.

– Caroline gir meg veldig mye støtte. Det sier veldig mye om hvilket fint menneske hun er.

De to barndomsvennene har vært gjennom mye sammen. Blant annet trente de sammen da begge var gjennom et langt skademareritt.

– Vi har opplevd mye drit sammen. Vi har vært en støtte for hverandre, og han er en god venn, har Graham Hansen sagt til NRK tidligere.

Hylles av landslagsspillerne

Med kapteinsbindet på armen var Mats Møller Dæhli fryktelig nære å lede Norge til gruppeseier i Nations League. En kamp de færreste hadde trodd Norge ville henge med i.

– Han er rett og slett en fantastisk fyr. I går var han en fantastisk hærfører. Vi så hvordan han gikk foran og tok ansvar i press-spillet. Det var en stor kamp av Mats, sier Andreas Hanche-Olsen.

Gent-midtstopperen forteller videre at Dæhli skal ha mye av æren for at laget kjempet tappert gjennom hele kampen.

– Det er en fyr man unner all suksess. Det har gått litt trått for ham nå. Vært på benken i klubblaget. Han får komme hit og vise den fotballspilleren han er. Ekstremt undervurdert, mener jeg. Det var moro å se

Daniel Granli som fikk spille de siste ti minuttene, er også full av lovord om den tidligere Manchester United-junioren.

– Han er en fantastisk fyr, og han har virkelig fortjent det kapteinsbindet. Han fikk med seg alle gutta.

– Du merker hvor mye det betyr for ham, sier Granli.