Full storm treffer Norge torsdag: – Best å holde seg inne

Onsdag og natt til torsdag var det storm i deler av Norge. Det førte til stengte veier, en rekke trafikkuhell, jordras, flom og at over 3000 personer våknet uten strøm.

På Gullfjellet i Bergen kom det hele 100 millimeter nedbør på kort tid.

Nå er det ventet full storm igjen, og den er ventet å treffe land torsdag formiddag.

Myteomspunnet polarstorm

– Vi venter full storm. Det kommer et polart uttrykk i Møre og Romsdal som vil gi uværet en oppsving. Det oppstår en polarstorm, og de pleier å overraske oss, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø i Storm.

Polarstormer er kjent for å være uberegnelig og hissige. Før ble de også oppfattet som mystiske. Da var det ofte historier om at de plutselig dukket opp i Barentshavet og overrasket fiskere, som endte med å forlise.

– De er ikke like myteomspunnet nå, men man vet aldri helt hvor de vil treffe og det er ofte store lokale forskjeller, sier Slettebø.

Mens det kan være helt vindstille i Bergen sentrum, kan det for eksempel herje full storm i utkanten.

VINDKAST: En campingvogn blåste inn i flere biler i Ålesund torsdag morgen. Foto: Sander Rovick

Får konsekvenser

Torsdag morgen har været ført til problemer. En rekke fjelloverganger stengt og ferger er innstilt.

#Ålesund #Sunnmørshallen kl 0900 Melding om at en campingvogn har blåst over ende og inn i flere biler på stedet. Brannvesenet er på stedet for å sikre campingvognen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) November 19, 2020

På E39 i Ålesund har en bil kjørt seg fast i en sving på grunn av snø og vanskelige kjøreforhold. I Sør-Øst politidistrikt har et tre falt over veien ved Ådal på E16, som har ført til et trafikkuhell mellom to biler.

– Stormen er ventet å treffe nord for Stadt torsdag formiddag, men den vil kunne få konsekvenser for hele landet. Det er nordavind og vil være vind oppimot 20 meter i sekundet på hele Sørlandet, sier meteorologen.

Her blir det verst

Det er nord på Vestlandet og i de nordlige fjellstrøkene på Østlandet som vil kjenne på det verste av stormen.

Lokalt kan vinden bli så kraftig som 28 meter i sekundet. Varsom har sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftig vind i store deler av Sør-Norge.

– Det er veldig ubehagelig og da er det best å holde seg inne, sier Slettebø.

Stormen bringer også med seg en hel del nedbør.

– Det kan komme 30 millimeter nedbør nord for Stadt, Nordfjord og i nordlige områder, sier han.

I store deler av Vestland har Varsom utstedt farevarsel på gult nivå for flom.

KJØREFORHOLD: I Romsdalen var det vanskelig kjøreforhold natt til torsdag. Flere tralere stod på stedet hvil. Foto: Arnt Olsen

«Vær-cocktail»

Samtidig det er varslet kraftig vind og nedbør, går det også en kaldfront sørover, som gjør at Sørlandet vil oppleve et fall i temperatur.

– Nedbøren kan dermed bli til snø utover dagen helt ned i lavlandet. Det blir temmelig kjølig og trolig vanskelige kjøreforhold, sier meteorologen.

Vest politidistrikt advarer mot dette på Twitter.

– Ventes brått temperaturfall i løpet av natten i hele distriktet. Det blir sludd, snøbyger og storm med kraftige vindkast. Vær oppmerksom på dette hvis du skal ut å kjøre og ikke er skodd for føret, skriver politidistriktet.

I Nord-Norge er det ventet mye snø. I Nord-Troms kan det komme opptil 30 centimeter snø torsdag.

– Det er faktisk helt ufattelig hvor mye vær det skal være på én dag i ett land. Det er en skikkelig vær-cocktail, sier Slettebø.