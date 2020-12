Svært mye har handlet om elektriske Zoe hos Renault her i Norge de siste årene. Den lille elbilen har vært en storselger – og helt på egenhånd gitt Renault et pent salgscomeback her til lands.

I tillegg til Zoe har Renault også hatt elektriske Kangoo. Og nå har crossoveren Captur rullet inn i landet i en ny og attraktiv utgave: Nemlig som ladbar hybrid.

Godt hjulpet av avgiftsfordeler, har de ladbare bilene tatt betydelige markedsandeler her hjemme de siste årene. Det ønsker naturligvis også Renault å få sin del av.

Hva er nytt?

Captur kom i helt ny versjon i fjor. Første generasjon fikk mye velfortjent skryt for designet. Ikke overraskende har Renault gått for en videreføring av dette. Når noe fungerer så godt, er det naturligvis ikke noe poeng å endre mye. Men Captur har vokst en god del, den nye er for eksempel 11 centimeter lenger enn forgjengeren. Nå måler den 4,22 meter fra støtfanger til støtfanger, vi snakker fortsatt ganske kompakt crossover.

Og så har den altså blitt ladbar. Batteripakken er på 9,8 kWt. Det holder til en elektrisk rekkevidde på blandet kjøring på 50 kilometer. Renault oppgir også rekkeviddetall for bykjøring, det er på 65 kilometer. Har du et ganske normalt kjøremønster og er flink til å lade, blir det neppe veldig mange turer innom bensinstasjonen. Vår erfaring er også at disse tallene er realistiske. Renault har fått mye god elbilerfaring med Zoe, det nyter også Captur godt av.

Ombyggingen til ladbar hybrid spiser endel bagasjeplass. Maks volum synker fra 536 til 379 liter. Da står det skyvbare baksetet i fremste stilling, da blir også beinplassen her svært begrenset. Men Renault fortjener skryt for denne løsningen. De gangene du trenger mest mulig bagasjeplass, gir det ekstra fleksibilitet.

Med ferdig høstfarge fra fabrikken, den oransje fargen har blitt litt signatur for Renault.

Hva er styrker og svakheter her?

Den store styrken er naturligvis at du kan gjøre unna det meste av kjøring på strøm – og du slipper rekkeviddeangst/ladestopp de gangene du skal på langtur.

Drivlinjen gjør den også sprek og morsom å kjøre. Her skal det ikke så mye til for å få hjulspinn. I likhet med mange andre biler i klassen er det kun forhjulsdrift, 4x4 får du ikke.

Skal vi gjette at noen tenkte "å filler'n! Hvor skal vi gjøre av bryteren til varme i rattet?". Her endte den.

Kjøreegenskapene er litt på det jevne. Captur har ganske lang fjæringsvei og den ekstra høyden merkes litt, uten at det på noen måte er et problem. Tilfeldighetene vil at vi går direkte fra Ford Focus stasjonsvogn til denne, da merkes det at Focus er mer kjørebil.

Pent utvendig design følges opp med god kvalitetsfølelse i interiøret. Her har Renault virkelig løftet seg mange hakk de siste årene. Det meste du tar og kjenner på føles solid, samtidig som det ser bra ut. Mange konkurrenter har noe å lære her.

Fire voksne har helt greie plassforhold. Bagasjerommet har en ganske bra "kjeller", smart til å for eksempel putte ladekabelen i. De skyvbare baksetene har vi nevnt. Ladbar Captur kan også trekke 750 kilo hengervekt.

Her får du ikke følelsen av å sitte i en rimelig bil. Det fortjener Renault ros for!

Hva koster den?

Kjøper du Captur med 155-hesters bensinmotor, må du ut med rundt 70.000 kroner til statskassen, i avgift. Den ladbare slipper unna med 2.400 kroner. Dermed ender prisen på hyggelige 359.800 kroner for Intens-versjonen.

Det er absolutt mye bil for pengene. Er du blant dem som ikke så ofte skal pakke bilen full og dra på langtur, kan også plassen duge for familiebruk.

379 liter bagasjerom, med en ganske bra "kjeller" under gulvet.

Hvem er konkurrentene?

Utvalget av ladbare hybrider har økt kraftig den siste tiden. Det aller mest nærliggende konkurrenten til Captur er kanskje Kia Niro som ladbar hybrid. Søstermerket Hyundai stiller med sin ladbare Ioniq i denne klassen.

Litt mer premium? Da kan du jo se på BMW 2-serie Active Tourer, den byr også på 4x4 og er en god del større. En annen bil som er litt outsider er her Mercedes A-Klasse som ladbar hybrid.

Så kommer vi heller ikke utenom VW Golf GTE som var svært tidlig ut blant de ladbare hybridene.

Vil naboen bli imponert?

I den karakteriske oransje fargen og med sort tak og detaljer, er Captur absolutt en av klassens peneste biler. Det er heller ikke vanskelig å se at den ville blitt en lekker SUV hvis de hadde blåst den opp 20 prosent i alle retninger.

Akkurat som med interiørene sine, har Renault utviklet designet mye de siste årene. I en klasse med en god del kjedelige og ganske like biler, har Captur en ekstra dose må ha-faktor.

Detajler i sort og sølv står fint mot den oransje fargen.

Broom mener:

Captur fortjener helt klart mer enn å stå i skyggen av Zoe rundt om hos Renault-forhandlerne. Her kombinerer Renault ladbar fornuft, med pent design både utenpå og inni – og praktiske løsninger. Dessuten en gunstig pris.

Det skyvbare baksetet bidrar godt i familiebil-retning.Det er lett å utnytte bagasjerommet, selv om den ladbare drivlinjen går ganske kraftig ut over volumet, noe må du ofre her.

Bilen er kvikk, særlig i starten. Som vanlig for ladbare hybrider, gjelder det å gjøre det til en vane å lade ofte. Har du veldig mye langkjøring, er dette kanskje ikke bilen for deg. Men med et "normalt" kjøremønster, er det mye drivstoffpenger å spare.

Design og kvalitetsfølelse gjør at Captur stikker seg ut blant de folkelige konkurrentene. Det hører også med til saken at Renault har svært hyggelige priser på ekstratutstyret sitt.

Litt grønn og snill mot miljøet, i alle fall så lenge du passer på å lade.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan norske bileiere fortelle hva de selv synes om bilen sin. Akkurat det har mange gjort allerede – og det ligger inne nesten 10.000 omtaler.

Fem av dem er Captur-eiere. Klikk her for å lese hva de mener om bilen sin.

Du kan også legge inn en vurdering det er tar kun noen minutter. Klikk her!

RENAULT CAPTUR Modell: E-Tech plug in-hybrid Motor: 1,6-liter bensin + elmotorer Effekt: 160 hk Batteripakke: 9,8 kWt Elektrisk rekkevidde: 50 km Forbruk: 0,15 l/mil 0-100 km/t: 9,5 sek. Toppfart: 175 km/t Bagasjerom: 379 liter Lengde x bredde x høyde: 422 x 179 x 157 cm Vekt: 1.639 kg Pris fra: 359.800 kroner Pris testbil: 397.400 kroner (Edition One)

Visste du at:

– Captur debuterte som konseptbil i 2011. Produksjonen av første generasjon startet i 2013.

– I Russland heter bilen Kaptur. Der får du den også med høyere bakkeklaring og 4x4.

– Captur deler plattform med biler som Renault Clio og Nissan Juke.

