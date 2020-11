FHI: Skal være klar for vaksinasjon fra over nyttår

Sverige tror at de første vaksinedosene vil ankomme Norge i januar. Folkehelseinstituttet planlegger for at vaksinasjon i beste fall kan starte over nyttår.

Til NRK sier svenske Richard Bergström, som er norske myndigheters bindeledd til vaksineleverandørene, at han tror at det vil komme løpende leveranser med koronavaksiner utover i januar. Forutsetningen er at logistikk og myndighetsgodkjenning klaffer.

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI bekrefter overfor kanalen at det planlegges for at vaksinasjon kan starte over nyttår.

– Vi tar høyde for det. Vi skal være klare og forberedt på vaksinasjon fra januar måned, og vi skal også ha en rekkefølge for prioritering av de første dosene som kommer da, sier han.

Foreløpig har ikke det europeiske legemiddelbyrået EMA godkjent noen vaksinekandidater.

Onsdag kom nyheten om at Pfizer mener vaksinen de utvikler er 95 prosent effektiv. Den skal i tillegg være 94 prosent effektiv for personer over 65 år.