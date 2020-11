Leverer søksmål etter Naya Riveras død

I juli ble Glee-stjerne Naya Rivera(33) funnet død etter å druknet på en båttur på Lake Piru i California. Rivera hadde leid en båt med sin fem år gamle sønn, som overlevde turen.

Tirsdag denne uken leverte Riveras eksmann, Ryan Dorsey, et søksmål mot fylket Ventura i USA for å ha forårsaket Riveras død og for å uaktsomt ha påført deres sønn følelsesmessig nød. Dorsey leverer søksmålet på vegne av sønnen, Josey Hollis Dorsey, skriver E!News.

Mangel på sikkerhetsutstyr

SAKSØKER: Naya Riveras eksmann saksøker fylket Ventura på vegne av sønnen etter Rivera druknet i Lake Piru. Bildet er fra en rød løper i 2015. Foto: Jordan Strauss / AP

Dorsey saksøker også United Water Conservation District and Parks and Recreation Management for det samme. I tillegg rettes søksmålet mot dem for at utleiebåtene deres angivelig skal ha manglet viktig sikkerhetsutstyr og for at besøkende ikke får god nok informasjon om farene ved å legge ut på Lake Piru.

Ifølge søksmålet var ikke båten Rivera leide utstyrt med redningsvest, stige, tau eller anker, som kunne hindret henne i å komme bort i fra båten, skriver Billboard.

Saksøkerne hevder også at de anklagede har forsøkt å "diskreditere Naya i mediene og distrahere fra egen uaktsomhet."

Funnet død

13. juli i år ble «Glee»-stjernen funnet død etter en båttur med sin sønn.

Fem dager tidligere ble hun meldt savnet etter at hun ikke returnerte fra båtturen. En time etter at leieperioden på båten de brukte gikk ut, ble Riveras sønn funnet alene i leiebåten, iført redningsvest, mens båten drev rundt på den kunstige innsjøen.

MINNESTED: Flere fans ønsket å ære den avdøde skuespilleren ved Lake Pirum hvor Rivera druknet i sommer. Bildet er fra 13.juli. Foto: Amy Sussman / AFP

Det ble dermed satt i gang et stort søk etter TV-stjernen, med over 80 personer.

Ifølge Fox 11 Los Angeles fortalte Riveras sønn (4) at moren hoppet uti for å svømme, og at hun aldri kom tilbake til båten.

Rivera er mest kjent for rollen som «Santana Lopez» i cheerleader-serien «Glee», men har også spilt i «CSI: Miami», «Baywatch», «The Royal Family» og nylig i «Step Up: High Water».