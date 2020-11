Rapport: Australske spesialsoldater skyldige i 39 drap i Afghanistan

Australias øverste militære sjef innrømmet torsdag at det var troverdige bevis for at soldater i landets spesialstyrker urettmessig har drept sivile, ikke-stridende og personer som var tatt til fange eller såret.

– Til folket i Afghanistan. På vegne av det australske forsvaret beklager jeg på det sterkeste for lovbrudd begått av australske soldater, sa general Angus Campbell, som anbefaler at de involverte blir tiltalt for krigsforbrytelser.

Den fire år lange granskingen avdekket 23 tilfeller av det som omtales som ulovlige drap i Afghanistan i perioden 2003 til 2016.

I alt 19 aktive soldater kan bli tiltalt og mulig straffet som følge av funnene i granskingsrapporten, skriver T he Sydney Morning Herald.

«Giftig konkurranse» avdekket



Den omfattende rapporten er hemmeligstemplet, men offentlig tilgjengelig som en oppsummering. Rapporten er basert på mer enn 400 intervju med soldater og offiserer i spesialstyrkene SAS og Commando, støttepersonell, tolker og sivile afghanere.

Granskingen avdekker en «giftig konkurranse» og en «selvsentrert krigerkultur» blant Special Air Service Regiment (SAS). Det førte ifølge Campbell til at noen soldater tok snarveier og ignorerte og tøyde reglene.

– Noen patruljer tok loven i egne hender, regler ble brutt, historier diktet opp, løgner fortalt og fanger drept, sier forsvarssjefen.

Uklart motiv

Campbell sier drapene begynte i 2009, mens de fleste ble begått i 2012 og 2013.

Motivet for disse handlingene kommer ikke klart fram i den tilgjengelige oppsummeringen, men handlingene skal ha vært sterkt påvirket av «psyken til den aktuelle patruljesjefen».

– Det virker delvis å være en intensjon om å «rydde» slagmarken for folk som kan være opprørere, uavhengig av krigens folkerett; å «innvie» nye soldater i laget og å kunne vise til flere fiender drept enn andre lag i troppen, heter det i rapporten.

Ba Australia være forberedt

Den australske regjeringen og statsminister Scott Morrison har forsøkt å komme rapporten i forkjøpet ved å be folk om å forberede seg på en «ærlig og brutal sannhet» i den redigerte rapporten.

Morrison ringte også onsdag til sin afghanske motpart for å forberede ham på «noen urovekkende påstander» som regjeringen tok «på største alvor».

President Ashraf Ghanis kontor har en ulik oppfatning av samtalen og sier i en rekke meldinger på Twitter at Morrison «uttrykte sine dypeste beklagelser for ugjerningene» – en karakterisering som ble sterkt dementert fra australsk hold.

I forrige uke ble det oppnevnt en påtaleansvarlig som skal granske de mulige krigsforbrytelsene som rapporten har avdekket.

