Stenger alle offentlige skoler

De siste ukene har smittetallene i USA skutt i været. I delstater der mange antok at det verste var over, ser man igjen en vanskelig situasjon.

STENGER NED: Ordøfer i New York City stenger alle skoler i storbyen etter at antall positive koronatester har økt med tre prosent den siste uken. Her blir han intervjuet etter å ha avlagt sin stemme i det amerikanske presidentvalget. Foto: Mike Segar / REUTERS

Blant disse er New York. Ordfører i New York City, Bill de Blasio, har kunngjort at de offentlige skolene stenges fra torsdag av. Det skjer i et forsøk på å hindre smittespredning etter at andelen positive koronatester i byen har oversteget 3 prosent den siste uken.

– Vi må kjempe mot den andre korona-bølgen, skriver Blasio på Twitter.

Beslutningen rammer mer enn 1 million elever.

– Skulle helst forblitt åpne

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier ordfører de Blasio i New York City hadde all rett til å stenge skolene, men at han helst skulle sett at de ble holdt åpne.

– Ordfører de Blasio satte en grense ved tre prosent. Han traff tre prosent i dag. Han stengte skolene ved tre prosent. Han hadde all rett til å gjøre det, sa Cuomo i et radiointervju på nettverket WAMC, melder CNN.

Han sier det ikke var feil av ordføreren å stenge, men at skolene ofte er tryggere for barna i motsetning til å være ute i områder med høy smitte.

– Skolene har ofte lavere smittetall enn området den ligger i. Så jeg foretrekker alltid at skolene skal holdes åpen, bortsett fra om de har høye smittetall, som de ikke har, sa Cuomo i radiointervjuet.

IKKE HELT ENIG: New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, skulle helst sett at skolene i New York forble åpne. Foto: REUTERS / Andrew Kelly

Han synes nå at grensen som ble satt for antallet positive koronatester er for lav.

– Når han satte grensen på tre prosent virket det bra. I retrospekt viser det seg at det var for lavt, sier guvernøren.

Høye smittetall

Det verste korona-utbruddene i USA rammer nå delstater i Midtvesten, som har blitt det nye episenteret i landet, skriver Reuters.

Myndighetene i noen av delstatene har advart om at sykehusene allerede er meget hardt presset. Mange av disse statene har så langt unngått større utbrudd.

Folk er bekymret for hva de kommende ukene kan bringe. Tirsdag ble det ifølge de forskjellige kildene registrert rundt 160.000 nye koronatilfeller i landet.

– Jeg har aldri vært så bekymret som jeg er nå siden pandemien startet, sa direktør for John Hopkins University, Dr. Tom Inglesby til CNN denne uken.

Rekordhøye dødstall

Koronaoversikten fra Johns Hopkins University viser 1.707 dødsfall forårsaket av covid-19 i USA tirsdag, mens Worldometers oversikt viser 1.615 dødsfall. Tallene som rapporteres varierer noe.

Til tross for noen forskjeller i de forskjellige tellingene, er det klart at det nå totalt er minst en kvart million mennesker som har dødd av sykdommen i USA.

NBC News ' egen telling passerte nylig 250.000, mens Worldometers oversikt viser 254.742 dødsfall.

70.000 på sykehus

Siden antallet tester har økt, regnes antallet covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus gjerne som et bedre mål på hvor stor smittespredningen faktisk er. I første og andre bølge i utbruddet i USA var situasjonen ganske lik, og det toppet seg med rundt 60.000 innlagte.

Nå som den tredje smittebølgen har rammet landet, er 70.000 mennesker innlagt på sykehus i USA, ifølge BBC, som bruker tall fra Covid Tracking Project.

En analysemodell utarbeidet av eksperter ved University of Washington tyder på at USA kan rammes av så mange som 100.000 nye dødsfall fra nå og fram til 20. januar, når Joe Biden tar over etter Donald Trump i Det hvite hus, ifølge kanalen.

(©NTB / TV 2)