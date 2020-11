TV 2s ekspert mener Tronstad bør inn i A-lagstroppen

Det holdt bare nesten for nødlandslaget i Nations League-kampen mot Østerrike.

Men selv om kampen endte 1-1 og Østerrike gikk seirende ut av gruppen, kunne de norske gutta reise hjem med hevede hoder.

For det vikarierende trener Leif Gunnar Smeruds gutter leverte, var intet annet enn imponerende.

Og en av dem som virkelig tok vare på muligheten var 25 år gamle Sondre Tronstad.

Den tidligere Start- og Haugesund-spilleren blir hyllet som en av Norges aller beste spillere etter den fenomenale prestasjonen i Wien.

– Det var veldig spesielt å representere landet mitt for første gang, skriver Tronstad i et Instagram-innlegg.

– Har levert en søknad om å være med

– Sondre Tronstad på midtbanen var Norge sin beste spiller. Han gjorde knapt en feil. Han løper, dekker enorme rom, er pasningssikker, smart, takler, vinner ballen og spiller gjennom folk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Nå mener TV 2s eksperter at Vitesse-spilleren bør få muligheten på A-laget.

– Jeg synes Sondre Tronstad har levert en søknad til å være med når samtlige spillere er tilgjengelige. Han har den kombinasjonen av enorm arbeidsinnsats, og spille trygt og godt på midtbanen. Noe som Norge har manglet, spesielt i 4-4-2-formasjon, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Kampen mot Østerrike var Tronstads første på A-landslaget.

– Han må være med i flere norske landslagstropper, for på den sentrale midtbanen har Norge hatt veldig mye rart. Jeg sier ikke at han skal inn og starte, men at han skal inn og være et alternativ er jeg veldig klar på, påpeker Mathisen.

Sørlendingen spiller til daglig i nederlandske Vitesse og har tidligere spilt for både Start og Haugesund.