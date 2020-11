Nød-kapteinen på gråten etter bragden i Wien: – En syk opplevelse

Se intervjuet med Mats Møller Dæhli i videovinduet over!

Østerrike - Norge 1-1:

– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og bragden vi viste i dag gjør meg utrolig stolt. Vi skaper sjanser. Jeg vet ikke om vi kunne gjort så mye mer. Jeg er bare så stolt, sier en gråtkvalt Møller Dæhli til TV 2.

Minutter i forveien har han sett Norges sammenskrapte B-lag kjempe seg til et heroisk poeng mot hjemmefavoritt Østerrike. Et lag som fremsto som alt annet enn en gjeng reserver som forlot Gardermoen og det komplette koronakaos så sent som i går kveld.

En eneste trening var alt de rakk før de ble kastet til løvene.

Fra sin sentrale midtbaneposisjon var det derfor ekstra imponerende at Møller Dæhli var så delaktig og dikterte så mye av spillet som hærfører og strateg før han motvillig humpet av banen med skade etter 67 minutter.

Den fotrappe 25-åringen, som nå spiller fotball for belgiske Genk, var lenge sett på som et av landets største talenter i barndommen. En marerittaktig rekke skader har imidlertid gjort at Møller Dæhli aldri helt har fått vist hva som bor i ham.

Slik sett ble Østerrike-kampen en gedigen opptur for Oslo-gutten. Så gedigen at han slet med å holde følelsene tilbake i pressesonen etter kampen.

– Støtteapparatet la frem en fantastisk plan. Dette var en spesiell opplevelse. Jeg er utrolig stolt av laget, sier Dæhli - og må på ny svelge noen tårer.

– Du virker rett og slett rørt? spør TV 2s reporter Ingrid Halstensen.

–Ja. Det har vært en tøff høst, også for meg personlig. Så nå er jeg rørt og stolt av laget. At jeg får være kaptein for Norge i en slik type kamp, og at vi står opp på denne måten, det er helt fantastisk, sier Møller Dæhli.

– Vi klarte å skape en tro før kampen. Jeg sa til alle at vi måtte være modige og tørre å stå høyt. På slutten raknet det, men vi måtte stå høyt for å kunne klare det, sier Møller Dæhli om kampen Norge ledet til langt inn i overtiden.

Grunnet Romania kampen som aldri ble spilt (satt til 0-3-tap av Uefa), var 1-0 dessverre ikke nok til å ta gruppeseieren. Norge måtte ha ett mål til for å fullføre bragden som ble mulig da Ghayas Zahid kriget inn Norges mål etter timen spilt. I stedet var det Østerrike som utlignet da de norske heltene hadde løpt seg fullstendig tom.

Uten at Møller Dæhli lar seg knekke av den grunn.

– Jeg håper at dette, i en ellers litt tung tid, var noe de hjemme i Norge så og følte var en hyggelig opplevelse, sier Møller Dæhli - og sikter til koronapandemien som herjer i hele verden.

Midtbanemotoren fikk fortjent sin hyllest av TV 2s eksperter i studio etter kampen.

– Dette er det lett for alle å unne Mats Møller Dæhli. Han har spilt 24 landskamper for Norge. Dette var nok en av de beste. Han sto frem allerede på pressekonferansen da han sa at han hadde ønsket at Stefan Johansen (Norges egentlige kaptein, red. anm) var der. Han er en reflektert fyr og en annerledes fotballspiller. Dette håper jeg gir ham troen på at han kan få et oppsving i sin karriere også på klubblandslaget, sier Jesper Mathisen.

– Han har hatt mange skader, men han er en sykt bra fyr. Når han da ser at både han og gjengen hans klarer å gjennomgjøre en slik kamp, da skjønner jeg at han blir rørt. Han og Norge kan føle på nasjonal stolthet i kveld, sier Erik Thorstvedt.