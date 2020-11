Barndomsvennene (21) herjet da England senket Island

Mason Mount og Declan Rice i scoringshumør for Three Lions.

– Vi er alltid sammen. De kaller oss «dum og dummere».

Ordene tilhører Mason Mount og er uttalt om bestevennen - nå også landslagskamerat - Declan Rice.

De to spilte sammen i Chelsea frem til Rice måtte skifte klubb som 15-åring. Seks år senere scoret begge da England spaserte seg til seier over Island på et koronatomt Wembley.

Sammen med Phil Foden og Jack Grealish styrte spesielt Mount kampen for hvittrøyene.

Mason Mount dobler ledelsen

Først da Fodens frispark etter 20 minutter fant hodet til Rice, som lekkert headet England foran.

Fire minutter senere skapte Harry Kane kaos i Island-boksen. Ballen falt til en iskald Mason Mount. Alene med keeper trillet han ballen enkelt til side for Ögmundur Kristinsson.

- Spesielt dynamikken på midtbanen imponerte meg. Relasjonen mellom Mount, Foden og Grealish var veldig bra. Mount har vært strålende, sa en imponert Jamie Carragher i Sky Sports' studio i pausen.

Phil Foden legger på til 3-0

Etter pause kontrollerte England kampen. Og det var i kampens tegn at en annen ung stjerne sørget for kampens to siste scoringer. Manchester City-stjernen Foden puttet først 3-0 - etter pasning fra Erling Braut Haalands rekkekamerat i Dortmund; Jadon Sancho.

Deretter fyrte han selv av en nødrakett i buret og fastsatte sluttresultatet til 4-0 i en kamp England vant småpene 22-1 i sjanser.