Ga fansen hakeslepp – nå forteller stjerna om sjokkreturen

Patrick Dempsey forteller hvorfor han gjorde comeback i «Grey's Anatomy» etter at han forlot serien for fem sesonger siden.

Forrige fredag hadde sesong 17 av dramaserien «Grey's Anatomy» premiere på TV 2 Sumo. Og mot slutten av den andre episoden skjedde det noe fansen så vidt hadde turt å drømme om.

Hovedkarakteren Meredith Grey var i en årrekke gift med Derek Sheperd, spilt av skuespilleren Patrick Dempsey. Men i sesong 12 ble han påkjørt og døde.

Det skal ikke ha vært noen dramatikk bak Dempseys exit, og skuespilleren selv uttalte at det var på tide for ham å gjøre noe annet, etter 12 sesonger som «McDreamy».

NB! Saken inneholder spoilere om de to første episodene i sesong 17.

Møttes i sommer

Derfor kom det altså som et stort sjokk da han etter fem sesonger igjen dukket opp i den svært populære serien.

Dempseys comeback skjedde mot slutten av episode 2, etter at hans tidligere kone Meredith Grey, spilt av skuespiller Ellen Pompeo, kollapset på parkeringsplassen utenfor sykehuset. De to første episodene handler om da koronaviruset for alvor rammet USA og Seattle, hvor serien utspiller seg.

I et intervju med Ellen Degeneres forteller nå Dempsey for første gang hvordan han endte opp tilbake på skjermen.

– Vi møttes i sommer og spurte hverandre hva vi kunne gjøre for å få folk til å bruke munnbind, og hvordan vi kunne utgjøre en forskjell, forteller skuespilleren i intervjuet, ifølge ENews.

– Vi hadde ikke møttes på en stund, og hadde mye å snakke om. Så sa hun plutselig: «Hva tenker du om å komme tilbake i programmet?»

– Bisarr måte

Pompeo forklarte videre hva ideen var, og hva de ønsket å gjøre med karakteren i sesong 17.

– Jeg tenkte umiddelbart at dette var en god mulighet, og at det ville være flott for fansen å se alle gjenforent, til tross for at det skjer på en litt bisarr måte, forteller Dempsey.

Men comebacket til den tidligere hovedkarakteren var en godt skjult hemmelighet.

– Ingen viste om det før jeg dukket opp på innspilling den dagen. Vi ble veldig bekymret for at noen ville oppdage det, eller at noen ville ta et bilde. Men vi klarte å holde det hemmelig, noe som var ganske fantastisk, sier Dempsey i intervjuet.

– Elsket ideen

Og responsen på «McDreamy's» sjokkretur i sosiale medier har vært overveldende for hovedpersonen selv.

– Det var hyggelig at det skjedde på denne måten. Vi har mistet så mange nå, og tanken på at vi har engler rundt oss er en stor trøst, spesielt for meg, sier han.

Pompeo har tidligere uttalt i et intervju med magasinet Deadline at hun håpet Dempseys comeback ville gjøre folk glade.

– Det er så mye negativitet nå, og vi visste at ved å komme sammen igjen så ville det føre til et lite lysglimt. I bunn og grunn så ønsker vi bare få folk til å smile. Han elsket ideen like mye som meg, og vi koste oss veldig under innspillingen, sa Pompeo.

Og Dempsey kan avsløre at han dukker opp flere ganger i løpet av sesongen.

– Jeg er usikker på hvor mange episoder. Men jeg vet at jeg er med flere ganger i løpet av sesongen. Han kommer tilbake på besøk, sier skuespilleren.