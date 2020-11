Norge reiser til Danmark for to treningskamper

Håndballjentene lader opp til EM med to treningskamper mot Danmark.

Kommende uke skulle det opprinnelig blitt spilt Intersport Cup i Bergen der Norge skulle lade opp til EM med treningskamper mot Frankrike, Danmark og Tyskland. Men etter at EM på norsk jord ble avlyst, falt også cupen bort.

Onsdag ble det klart at håndballjentene reiser til Danmark for å spille to treningskamper mot vertsland Danmark.

Kampene skal spilles 25. og 26. november og vil sendes på TV 2 Sumo og en av TV 2s lineære kanaler.

Dermed får både Danmark og Norge testet EM-formen. EM skal etter planen starte 3. desember.

– Jeg er først og fremst glad på spillerne og ledernes vegne, som nå får spille to viktige testkamper før vi forhåpentligvis går inn i et mesterskap få dager senere, sier sportssjef i Det danske håndballforbundet, Morten Henriksen til haandbold.dk.