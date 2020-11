Nødlandslaget med heroisk kamp mot Østerrike: – For et øyeblikk!

sØsterrike - Norge (0-0) 1-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det norske nødlandslaget leverte en heroisk innsats i Nations League-finalen mot Østerrike.

De norske gutta ledet 1-0 frem til det var spilt 93 minutter. Ghayas Zahid hadde sendt Norge i ledelsen etter at timen var spilt. Men på overtid dukket vertenes Adrian Grbic opp og sørget for at kampen endte 1-1.

– I dag er det så mange som jeg er fornøyd med. Jeg er veldig imponert over jobben deres. De har et sinnssykt godt utgangspunkt. De leverer en slik kamp mot et Østerrike-lag, noe som ikke er lett. Det var imponerende. De så muligheten og tok sjansen. Det er mange her som er undervurderte, sier vikarierende trener Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Til tross for en heroisk innsats var det til slutt Østerrike som kunne juble for gruppeseier. Norge måtte nemlig vinne med to mål for å gå seirende ut av gruppen.

– Jeg er litt skuffet da vi slipper inn et mål helt på slutten, men jeg er utrolig stolt over den prestasjonen vi leverer i dag. I dag ga vi alt. Det er kanskje en av de beste landskampene jeg har spilt, sier Veton Berisha.

Zahid-scoring

Ghayas Zahid sendte de norske gutta i ledelsen etter timen var spilt. Veton Berisha gjorde et fremdragende forarbeid før han dunket ballen inn i feltet. Fra kort hold fikk den tidligere Vålerenga-spilleren satt ballen i nettmaskene bak vertenes sisteskanse.

– Det er så fortjent for den gjengen som har jobbet og slitt i en time. For et øyeblikk! Det er så fortjent, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Premisset før skjebnekampen var klart: Norge måtte score minst to mål og vinne kampen mot Østerrike for å sikre gruppeseieren, og rykke opp til den øverste divisjonen (divisjon A).

Det kunne være med å gi en mulig bakvei inn til VM i 2022 dersom det ikke skulle lykkes i den ordinære kvalifiseringen.

Dessverre ble det bare nesten for Norges nykomponerte tropp. Norges kaptein, Mats Møller Dæhli, er likevel mektig imponert over det de norske gutta presterte.

– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og den moralen er... jeg er utrolig stolt. Jeg vet ikke om vi kunne gjort så mye mer enn det vi gjorde. Jeg er bare så stolt. Vi skulle tørre å være modige og presse da vi hadde mulighet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg er utrolig stolt av laget, sier en rørt Møller Dæhli til TV 2.

Norge tok kommando

De norske gutta gikk hemningsløst til verks og satte tidlig inn et høyt press.

Jørgen Strand Larsen og Jørgen Skjelvik fikk hver sin store mulighet til å sende Norge i ledelsen i første omgang. Sistnevntes avslutning ble stoppet etter en refleksreding av Østerrike-keeper Pavao Pervan, mens Strand Larsen fikk en eventyrlig mulighet alene med keeper. Men også Groningen-spillerens avslutning ble reddet av Pervan.

TV 2s fotballekspert likte det landslaget viste de første 45 minuttene i Wien.

– Dette var veldig solid. Presspillet til Norge synes jeg var veldig imponerende. De har vært opptatt av å ikke ligge midt i mellom. De han enten ligget høyt eller lavt. Der har de vært kompakt og solide. Smerud står nok i garderoben og er veldig godt fornøyd, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Med Leif Gunnar Smerud som vikarierende trener for Lars Lagerbäck, stilte Norge med følgende lag:

Per Kristian Bråtveit - Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Skjelvik - Ghayas Zahid, Sondre Tronstad, Fredrik Ulvestad, Mats Møller Dæhli - Veton Berisha, Jørgen Strand Larsen.

Bråtveit, Ryerson, Gabrielsen, Hanche-Olsen, Tronstad og Strand Larsen fikk alle sin første kamp med flagget på brystet.