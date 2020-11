Setter inn studenter for å unngå utbrente lærere

Kunnskapsdepartementet vil bruke flere lærerstudenter, mer hjemmeskole og tilby datahjelp for å unngå at lærere blir utbrent før jul etter krevende koronatiltak.

Etter TV 2s kartlegging av skoler med koronasmitte hvor klasser, trinn eller samtlige på skolen er sendt i på karantene på grunn av koronasmitte, foreslår kunnskapsministeren i dag flere tiltak for å avlaste lærerne.

Frykt og dobbeltarbeid

– Noen lærere er overarbeidet og noen frykter for egen helse, medgir Guri Melby (V). Statsråden sier pandemien vil vare ut skoleåret og vil avlaste koronaslitne lærere ved å bruke langt flere lærerstudenter på skolene.

– Vi kan bruke lærerstudenter som vikarer, og finne andre yrker som kan avlaste lærerne med andre oppgaver som for eksempel IKT, forklarer hun.

Mer hjemmeskole

For å redusere smitterisikoen og unngå dobbeltarbeid for lærere som må undervise i klasserommet i tillegg til å tilrettelegge digital undervisning for elever med hjemmeskole, foreslår departementet utvidet bruk av hjemmeskole - også på gult nivå.

Flere har kritisert smittevernveilederen for å være vag, derfor understreker Melby at ordene "bør" og "kan" i veilederen kan erstattes med "skal" for det er ikke valgfritt å følge veilederen, den skal følges.

– Anbefalingen som står skal følges! Påpeker den tidligere læreren.

Støtte fra forbundet

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier situasjonen i skolen er dramatisk. På TV 2 tirsdag advarte han om at skoletilbudet må kuttes om ikke det blir flere lærere under pandemien.



Han støtter grepet med flere lærerstudenter.



– Det må være tidsbegrenset og ikke minst så må det på plass et system som sikrer at studentene ikke tar med seg smitte inn i skolen.

Lei karantenestafett

Organisasjonene skal nå jobbe videre med løsningene sammen med kommunene. For situasjonen med karantenestafett der elever gjentatte ganger blir sendt ut i karantene, tærer på lærere, rektorer, foreldre og elever. Siden hun begynte på skolen i høst, har seks år gamle Marija Ostojic vært i karantene tre ganger. Førsteklassingen er karantenetrøtt.

– Jeg ønsker bare at den skal bli ferdig!