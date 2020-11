Se Østerrike-Norge på tv2.no og Sumo fra kl. 19. Sendingen starter kl. 20 på TV 2.

Onsdag kveld skal nødlandslaget barke sammen mot Østerrike i det som er en avgjørende kamp for Norge i Nations League.

Flere av dem som har blitt hentet inn i A-lagstroppen skal spille med flagget på brystet for aller første gang.

Landslags-og Bournemouth-spiss Joshua King synes det er surt å ikke kunne bidra, samtidig som han gleder seg til å laget i aksjon.

– Jeg synes det er en veldig kjip situasjon, hele scenarioet som har skjedd med å ikke kunne bidra til å være med å vinne gruppen. Men vi må følge regler. Det er kjipt for alle gutta som hadde gledet seg til denne kampen her. Det er gøy for de som har blitt tatt inn i den nye troppen. Vi står bak dem og ønsker dem masse lykke til, sier King til TV 2.

Disse starter for Norge mot Østerrike.

Videre kommer 28-åringen med et tips til den ferske troppen.

– Jeg tror det er mange som føler at de ha noe å bevise. Det er ikke mye som er større enn å kunne spille med flagget på brystet. Jeg ønsker gutta lykke til og håper de klarer å imponere landet. De har ikke noe press på seg. De må bare gå utpå der og gi alt. Det er nok.

Selv ser han frem til å følge kampen i sitt eget hjem foran TV-en, og håper at flere av spillerne som får muligheten griper den med begge armer.

– Jeg er ganske sikker på at alle gutta kommer til å følge med på kampen. Så er det spesielt gøy for mange av dem som får debuten sin for det norske landslaget, selv om det har skjedd under spesielle forhold, avslutter King.

