Derfor søker Norwegian konkursbeskyttelse

Norwegian-sjef Jacob Schram holder pressekonferanse etter at det ble kjent at selskapet søker konkursbeskyttelse for to datterselskaper i Irland.

Norwegian varslet onsdag ettermiddag at de søker konkursbeskyttelse for sine datterselskap Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets i Irland.

– Som følge av den norske regjeringens nei til å støtte flyselskapet i den pågående pandemien, har Norwegian besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess i Irland, skriver selskapet i en pressemelding.

Norwegian skal fortsette å fly sine faste ruter og aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs.

– Sterkere selskap

Beslutningen bak å søke konkursbeskyttelse er et ledd i å sikre videre drift for flyselskapet som er i store økonomiske problemer som følger av koronapandemien.

Onsdag ettermiddag holdt konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen pressekonferanse for å orientere om situasjonen i selskapet.

– Vi har tatt avgjørelsen om å gjøre dette for å sikre Norwegians fremtid. Vi vil tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift, og sikre ny kapital inn i selskapet slik at vi kommer gjennom dette som et sterkere og mer robust selskap. Prosessen er ventet å ta fem måneder, sier Schram.

Gladmelding til kundene

Konsernsjefen understreker at selskapet vil fortsette å fly sine oppsatte ruter.

– Medlemmene kan fortsette å opptjene og bruke cashpoints, aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs, og selskapets medarebidere og ledelse vil fortsette å gjøre sin jobb som normalt, sier han.

Norwegian-sjefen er imidlertid klar på at det er vanskelig å gi noen garantier.



– I den ekstreme situasjonen luftfartsbransjen står i, kan vi ikke gi garantier til noen. Men vi jobber beinhardt med å ta vare på alle ansatte og kommer til å fortsette med å beskytte arbeidsplasser gjennom hele prosessen, sier han.

Schram sier at det har sett mørkt ut for flybransjen lenge, men at det ser lysere ut med positive vaksinenyheter.

– Vi er sikker på at folk vil reise når det er mulig. Da vil det også være investorer til stede, og det er her vi vil komme ut som et sterkere selskap. Men for å klare det, trenger vi denne beskyttelsen nå, sier han.

