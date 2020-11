Dagbladet: Norsk statsborger dømt til døden

Den norske mannen ble onsdag dømt til lovens strengeste straff for overlagt drap.

– Det er fullstendig uhørt og en komplett skandale, at en rett dømmer vår klient til døden for overlagt drap, sier mannens norske bistandsadvokat Farid Bouras til Dagbladet.

Nordmannen hevder at han ble angrepet av mannen han er anklaget for å ha drept, og at han forsvarte seg fram til han kom seg i sikkerhet. Ifølge Bouras døde mannen flere timer senere.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk statsborger skal ha blitt dømt til døden i Hargeisa. Ambassaden i Nairobi har ytt konsulær bistand i saken, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad i UD.

Mannens advokater opplyser til Dagbladet at de skal forsøke å anke dommen inn for en høyere domstol.