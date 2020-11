«Aldri har mer stått på spill»

I annerledesåret 2020 kan Beitosprinten fort vise seg å bli et være eller ikke være for de utenfor landslag som vil inn i verdenscuptroppen. Ikke bare når det gjelder konkurranser før jul, men også når Tour de Ski starter i sveitiske Val Müstair på nyåret.

Kanskje blir det så lite konkurranser at NM i VM-løypene i 2025 er den neste muligheten til å kvalifisere seg til VM i tyske Oberstdorf, et mesterskap som enn så lenge ser ut til å gå som planlagt - riktignok med en rekke begrensninger.

Beitosprinten blir vinn eller forsvinn for løperne på rekruttlandslaget og privatlag som Team Eidissen BN Bank og Team Norconsult. Glem heller ikke de få landslagsløperne som ikke har fått klarsignal til verdenscupåpningen.

Til minitouren i Ruka er det allerede tatt ut ni kvinner og åtte menn. Med kvoter på inntil ti løpere betyr det at det er to ledige plasser på herresiden, mens damene utenfor A-landslaget kjemper om én plass. Ja, Skiforbundet har tatt ut hele damelandslaget til Ruka, så her må det bli noen utenfor A-laget som får reise.

Guttas plasser står i realiteten mellom de fire landslagsherrene som foreløpig ikke har fått flybillett på charterflyet til Ruka: Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar.

Hører du det, Martin Johnsrud Sundby? Petter Soleng Skinstad

Unntaket fra regelen om at landslagsløpere har forkjøpsrett på verdenscupplassene før jul gjelder kun hvis noen utenfor landslaget viser seg å være betydelig sterkere enn de som i utgangspunktet kjemper om plassen. Hører du det, Martin Johnsrud Sundby?

Etter sesongåpningen på Beitostølen og verdenscupåpningen i finske Ruka venter nemlig ingen norgescupåpning på Gålå. Der har vanligvis landets nest beste løpere kjempet om plassene til nasjonal kvote på Lillehammer, samtidig som de raskeste i feltet har fått muligheten til å melde seg på i kampen om en sprintplass til Davos. Slik blir det ikke i år.

Uttaket til Davos skal også gjøres på bakgrunn av resultatene på Beitostølen, for ikke å glemme resultatene i Ruka. Der ingen andre enn landslagsløperne i utgangspunktet skal gå.

Her er det bare å finne frem godparene og storformen, med andre ord.

Med FIS' smittevernprotokoller og stadig mindre kvoter er det ingen grunn til å tro at ikke Skiforbundet vil verne ekstra godt om sine egne landslagsløpere denne sesongen. Argumentet for å beholde en løper inne i «bobla» fremfor å hente inn en ny, potensiell smittebærer, er vanskelig å ta de på.

Det finnes imidlertid én siste mulighet til å gå seg inn i diskusjonen til verdenscupplass før jul. I finske Rovaniemi har de tatt på seg åpningen av Skandinavisk Cup, som svenskene i Piteå nektet å arrangere. Der er det blant annet skøytesprint på programmet.

Rennene i Rovaniemi skal i utgangspunktet arrangeres samtidig som verdenscupen i Davos, og er den eneste muligheten til å vise seg frem i skøyting før det skal tas ut et lag til førjulssprinten i Dresden.

Skal du imidlertid gå verdenscup i Dresden kan du ikke reise hjem til Norge fra Rovaniemi, og uttaket må derfor være klart før utøverne setter seg på flyet hjem til Norge igjen. Reiser man hjem til Norge etter skirenn i Sveits eller Finland havner man i karantene, og da kan man heller ikke reise ut av landet igjen for å gå verdenscup i Tyskland.

Her er det neppe snakk om noe nødlandslag.

Har du ambisjoner om å gå skirenn i Dresden, kan du heller ikke regne med all verdens julefeiring med familie og venner, da du havner i karantene frem til nyttår og en eventuell avreise frem til Tour de Ski. Det vil nok ligge ekstra fine pakker under juletreet i et og annet skiløperhjem i år.

Uansett hvordan du vrir og vender på det har det vel aldri stått mer på spill når skisesongen starter på Beitostølen på fredag. Her er det ingen som har råd til en tung dag, et ugunstig fall eller bakglatte ski, is i rubben og dårlig glid.

Sesongåpningen blir et være eller ikke være for førstekjempene som ikke er tatt ut til Ruka allerede. Etter tvekampen på Beitostølen må de fleste utfordrerne reise hjem tomhendte. Neste mulighet kommer kanskje ikke før på nyåret, og hvem vet hva som venter oss i 2021.