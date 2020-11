Flyanalytiker: – Slik kan Norwegian unngå konkurs

Norwegian søker konkursbeskyttelse for to datterselskaper i Irland. Målet er å redde det kriserammede selskapet.

Norwegian varsler onsdag ettermiddag at de søker konkursbeskyttelse for sine datterselskap Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets i Irland.

– Som følge av den norske regjeringens nei til å støtte flyselskapet i den pågående pandemien, har Norwegian besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess i Irland, skriver selskapet i en pressemelding.

Norwegian skal fortsette å fly sine faste ruter og aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs.

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

– Sterkere flyselskap

Meldingen kom etter at Oslo Børs stanset handelen i Norwegian-aksjen i påvente av en kunngjøring fra selskapet.

– Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap, fortsetter han.

Flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs, forklarer til TV 2 at det Norwegian gjør nå, er at de eksponerer seg for 22 milliarder kroner i lån gjennom de 36 datterselskapene som til sammen eier 44 Boeing 737-fly som vi kjenner fra innenriks-flyvninger i Norge, samt 11 Dreamlinere som brukes til langdistanser.

750 millioner per fly

– Nå vil de prøve å justere avtalene med de som har finansiert flyene for å få en lavere gjeldsgrad. Det er de avhengig av for å redusere gjelden, som i dag er på 48,4 milliarder, betydelig ned for at de skal kunne bli inkludert i en skikkelig luftfartspakke som kan komme fra regjeringen i januar, kanskje før, sier Elnæs.

– Erna Solberg uttalte at Norwegian må rydde i eget hus, er det dette de gjør nå?

– Vi kommer til å se at Norwegian gjør disse grepene, og vi vil se at leasingselskapene gjør sine grep, ved at verdens største leasingselskap AirCap som har elleve store dreamlinere utleid til Norwegian kan ta disse tilbake, sier han.

Disse flyene har en verdi på 750 millioner hver, og vil være med å redusere gjelden til Norwegian betraktelig.