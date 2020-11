Keeperkrise for Håndballjentene: – Dette hadde vi ikke forutsett

Av seks målvakter i bruttotroppen til EM i desember er to debutanter de eneste spilleklare for øyeblikket.

Av seks målvakter i bruttotroppen til Håndballjentene til EM i desember er tre i øyeblikket ute. En fjerde sitter nå i karantene i Tyskland og venter på svar på koronatest. To debutanter er er de eneste spilleklare.

Mandag møtes laget til EM-oppkjøring i Danmark. Mesterskapet skal etter planen starte der 3. desember.

– Har vi kun to målvakter når vi går inn i EM er det krise, men vi håper at mye løser seg til det bedre innen den tid, sier målvakttrener Mats Olsson til TV 2.

I EM-troppen er det kun plass til 16 spillere, men i bruttotroppen kan man ha hele 35, som gir fem spillere i hver posisjon på banen.

– På målvaktsiden tok vi denne gangen med seks, fordi det kan jo skje noe. Men det som har skjedd nå hadde vi ikke forutsett, sier Olsson.

To uaktuelle og to usikre

Av de seks er Katrine Lunde gravid og uaktuell. Hennes kollega i Vipers Andrea Austmo Pedersen, som stod i VM i fjor, er skadet og også uaktuell.

Silje Solberg er smittet av korona og sitter isolert i Györ i Ungarn. Det er høyst usikkert når hun blir spilleklar og om hun rekker EM-starten.

– Silje skal gjennom nye tester både for korona og det fysiske. Vi er ikke sikre på at hun rekker EM-starten, men har godt håp om at hun i alle fall blir klar under EM, sier Olsson og fortsetter:

– Hun er en verdensklasse målvakt, men vi kan ikke presse på. For hver dag som går mister hun kampform og vil trenge en oppstartsfase før hun er klar for EM-spill.

Det som har skjedd i tillegg er at Emily Stang Sando, som var den andre målvakten i EM-troppen på 16, nå sitter i korona-karantene i Tyskland. Hennes klubb Bietigheim spilte søndag Champions League kamp mot FTC, og i den ungarske klubben er det igjen korona-smittede personer.

– Vi har tatt test i dag og får svar på den på fredag. Vi skal også testes igjen på mandag. Er alt ok, og ingen på laget er smittet, kan jeg bli med landslaget fra tirsdag. Da er oppkjøring og EM i boks, forteller Stang Sando til TV 2.

– Men er noen hos oss smittet blir det undersøkelser av nærkontakter og andre regler for karantene. Som målvakt har jeg lite kontakt og kan være heldig, men i øyeblikket er alt uvisst, sier Stang Sando.

To debutanter de eneste sikre

Dermed er det nå behov for målvakt fem og seks i bruttotroppen. Rikke Granlund, som spiller i danske Esbjerg, var allerede reserve og skulle følge de 16 EM-uttatte. I tillegg er Marie Skurtveit Davidsen innkalt til EM-oppkjøring. Hun spiller i tyske Thüringer.

Verken Granlund eller Davidsen har A-landskamper fra før. Fortsetter problemene kan de to være de eneste tilgjengelige målvaktene under EM-oppkjøringen i neste uke. Og i verste fall også når EM-starter uken etter.

– Det er uforutsigbart. For litt siden gledet vi oss over at alle de beste var tilgjengelige for første gang på veldig lenge. Og så er de plutselig ikke det likevel. Vi må bare håpe at det går i orden med Emily, at Silje blir klar etter hvert og at resten av spillerne også holder seg friske og skadefrie, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Når vi samles til selve EM, går i isolasjon og er i «bobla», så er jeg ikke lenger så bekymret. I alle fall ikke for smitte. Men på reisen dit er det mange snubletråder, påpeker landslagssjefen.